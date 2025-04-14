Большинство детей мигрантов оказалось сконцентрировано в четырех регионах России

В Минпросвещения назвали регионы с наибольшим числом детей мигрантов в РФ

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, в Минпросвещения России заявили, что наибольшее количество детей мигрантов проживают в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

В Московской области зарегистрировано 44 тыс. 422 ребенка из других стран, в Москве – 25 тыс. 963, в Санкт-Петербурге – 19 тыс. 622, в Свердловской области 9 тыс. 600.

Отмечается, что в этих регионах организованы специальные образовательные программы для детей мигрантов, не владеющих русским языком, после вступления в силу нового закона о зачислении в школы.

С 1 апреля в России начал действовать закон, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. В общеобразовательных организациях проводится тестирование на знание языка. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что процедура внедрения закона проходит без проблем.

В Московской области проект «Я учусь в Подмосковье» охватывает 68 школ, где ведется диагностика уровня владения русским языком. В Москве более 20 школ предлагают дополнительные программы по направлению «Русский язык как иностранный», а также создан информационный ресурс по социализации и адаптации.

В 57 регионах реализуется курс «Русский язык как иностранный», в 14 субъектах работают ресурсные центры по адаптации детей мигрантов. Россия также развивает образовательные организации за рубежом, где обучение ведется на русском языке, в том числе в странах СНГ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отметил значительное количество злоупотреблений в проверке знаний мигрантами русского языка и истории, что ставит под сомнение качество выданных сертификатов.

На заседании комиссии по миграционной политике сообщалось, что приезжающие в Россию мигранты зачастую не знают русского языка, хотя имеют сертификат о сдаче экзамена.

Вторая проблема, о которой говорилось, – это въезд в страну лиц с неснятой или непогашенной судимостью, проверка которых затруднена отказом стран Средней Азии давать доступ к своим базам. Кроме того, Министерство внутренних дел России завершает работу над новой концепцией миграционной политики, которая будет представлена правительству осенью.