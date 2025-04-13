Посольство России в Вене представило книгу о 4-й гвардейской армии в ВОВ

Tекст: Дарья Григоренко

В завершение программы мероприятий к 80-летию освобождения Вены, российское посольство в Австрии презентовало уникальное репринтное издание центральной главы книги «От Сталинграда до Вены. Боевой путь 4-й гвардейской армии». Книга выпущена на русском, немецком и английском языках при поддержке форума «Сочинский диалог», передает РИА «Новости».

Посол России в Вене Дмитрий Любинский отметил на презентации, что значительная часть книги создавалась в ходе боевых действий. «В это, наверное, очень сложно поверить, но значительная часть этой книги писалась еще в ходе непосредственно боевых действий группы офицеров полевого управления армии, непосредственно участников той операции, в том числе в этом ее уникальность», – заявил он.

Ранее Любинский сообщил, что Австрия не пригласила Россию на официальные мероприятия по случаю освобождения концлагеря Маутхаузен.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода заявил, что неприглашение России оскорбляет память освободителей и указывает на реабилитацию нацизма в мире.