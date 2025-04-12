  • Новость часаТрамп продлил на год пакет санкций Байдена против России
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    Тарифные войны вернули страхи времен пандемии
    Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным
    Военный эксперт рассказал о версиях гибели украинского летчика на F-16
    Глава РФПИ резко осадил британского журналиста
    Бойцы группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области
    Лавров назвал шизофреническими заявления Зеленского о «миротворцах» на Украине
    Лукашенко назвал истоки конфликта на Украине
    Дискуссия с Лавровым на форуме в Анталье вызвала ажиотаж
    Очевидцы рассказали, как пытался спастись сбитый F-16 ВСУ в Сумской области
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нём и о нас

    Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.

    13 комментариев
    Денис Борисов Денис Борисов Турция, Япония и Южная Корея окапываются в Центральной Азии

    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

    7 комментариев
    12 апреля 2025, 21:10 • Новости дня

    Матч «Ахмат» – «Ростов» остановили из-за отключения света

    Матч РПЛ «Ахмат» – «Ростов» в Грозном остановили из-за отключения света

    Tекст: Мария Иванова

    В Грозном матч между «Ахматом» и «Ростовом» был прерван на 70-й минуте из-за внезапно погасшего света на стадионе, что заставило арбитра увезти команды в раздевалки.

    Во время матча 24-го тура чемпионата России по футболу между грозненским «Ахматом» и «Ростовом» возникли проблемы с освещением, сообщает РИА «Новости». Свет погас на стадионе в Грозном на 70-й минуте игры, когда счет был 2:0 в пользу хозяев поля.

    В связи с возникшей ситуацией арбитр принял решение временно приостановить матч и увел команды в раздевалки. Диктор на стадионе сообщил, что игра будет остановлена минимум на 15 минут.

    В данный момент организаторы работают над устранением проблемы с освещением, чтобы матч мог быть продолжен как можно скорее.

    Ранее в субботу ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:0 в гостевом матче, догнав по очкам «Зенит» и «Спартак» в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

    12 апреля 2025, 12:08 • Новости дня
    Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным
    Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным
    @ Kira Hofmann/Imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Марко Рубио поддержал специального посланника Стивена Уиткоффа, отметив его вклад в переговоры и освобождение заложников после встречи с Владимиром Путиным.

    Рубио в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России) выразил поддержку специальному посланнику президента США.

    Госсекретарь США отметил публикацию американской политической активистки Лоры Лумер, в которой та высоко оценила вклад Уиткоффа в переговоры и освобождение заложников. Она подчеркнула, что Уиткофф сделал больше для продвижения переговоров, чем кто-либо из его критиков.

    Рубио отметил публикацию Лумер в своем профиле фразой «100%», выражая полную поддержку усилиям Уиткоффа.

    Напомним, Путин обсудил с специальным посланником президента США различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате.

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    12 апреля 2025, 09:19 • Новости дня
    Российские подлодки «Палтус» напугали страны НАТО
    Российские подлодки «Палтус» напугали страны НАТО
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские подлодки серии «Палтус», обладая низкой акустической сигнатурой и высокоточными ракетами «Калибр», продолжают вызывать беспокойство у стран НАТО, пишет издание 19fortyfive.

    Российская подлодка серии «Палтус» на протяжении нескольких десятилетий удерживает страны НАТО в состоянии тревоги, передает РИА «Новости».

    Эти подлодки, благодаря своей малозаметности, известны как «черные дыры» и выполняют не только противокорабельные и противолодочные задачи, но и сбор разведданных.

    В материале подчеркивается, что серия «Палтус» опасна для стран НАТО из-за своих возможностей для модернизации и улучшения.

    На вооружении подлодок стоит высокоточная крылатая ракета «Калибр», что делает их универсальными и надежными в краткосрочных боевых задачах.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов пояснял, что при ведении боевых действий в ходе спецоперации крылатые ракеты «Калибр» применяются с дизель-электрических подводных лодок.

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    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    Коментарии (0)
    12 апреля 2025, 15:15 • Новости дня
    Дискуссия с Лавровым на форуме в Анталье вызвала ажиотаж

    Дискуссия с Лавровым вызвала ажиотаж, гостям форума не хватило мест в зале

    Дискуссия с Лавровым на форуме в Анталье вызвала ажиотаж
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На Антальском дипломатическом форуме обсуждение с участием Сергея Лаврова вызвало значительный интерес, и многие гости были вынуждены слушать стоя из-за нехватки мест.

    На Антальском дипломатическом форуме дискуссия с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вызвала значительный интерес среди участников и прессы, передает ТАСС.

    Многим гостям форума не хватило мест в зале, из-за чего некоторые из них были вынуждены слушать выступление министра, стоя в несколько рядов.

    В ходе дискуссии Лавров заметил, что одна из участниц сидела на полу, и поинтересовался, удобно ли ей. Это вызвало оживление в зале, а ведущий мероприятия с юмором предложил в следующем году провести сессию с участием Лаврова на близлежащем стадионе, который может вместить до 14 тыс. зрителей.

    Лавров прибыл в Турцию для участия в дипломатическом форуме, темой которого было «Возвращение дипломатии в раздробленный мир».

    МИД анонсировал встречу Лаврова с главой МИД Турции в Анталье.

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    12 апреля 2025, 05:56 • Новости дня
    Каллас признала провал встречи «коалиции желающих» по Украине

    Каллас признала отсутствие результата встречи «коалиции желающих» по Украине

    Каллас признала провал встречи «коалиции желающих» по Украине
    @ Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что встреча «коалиции желающих» по Украине не привела к конкретным результатам, что подтвердило разногласия между странами коалиции, пишет Telegraph.

    Каллас, возглавляющая европейскую дипломатию, откровенно признала провал недавней встречи «коалиции желающих» по Украине. На вопрос журналистов, удалось ли встрече пролить свет на стратегию мирного урегулирования, она коротко и ясно ответила: «Нет».

    Она уточнила, что страны, входящие в коалицию, имеют разные точки зрения по этому вопросу. «Обсуждения все еще продолжаются», – добавила она, передает РИА «Новости».

    Ранее заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих», которые готовы предоставить Украине гарантии безопасности.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила создаваемые в Европе «коалиции» по урегулированию конфликта на Украине с группами в соцсетях для психически нездоровых людей. Она также охарактеризовала планы по созданию так называемой коалиции желающих как «мем».

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    11 апреля 2025, 21:46 • Новости дня
    Сбежавшего из России актера Белого уличили в сборе денег в Израиле для ВСУ
    Сбежавшего из России актера Белого уличили в сборе денег в Израиле для ВСУ
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Актер Анатолий Белый (Вайсман), признанный в России иноагентом, собирает деньги для Вооруженных сил Украины, выступая на концертах в Израиле, сообщили СМИ.

    Уехавший из России актер Анатолий Белый выступает на концертах в Израиле с целью сбора финансовой помощи для Вооруженных сил Украины. Мероприятия организует организация под названием «Общее дело», и Белый участвует в них, исполняя стихи и прозу, передает Ura.Ru.

    Организаторы сообщают, что предстоящие концерты «будут уникальными». Однако общественная реакция на участие Белого в этих концертах оказалась довольно негативной. В социальных сетях пользователи обвиняют актера в предательстве.

    Некоторые комментаторы даже пожелали Белому отправиться на фронт, выражая недовольство его действиями.

    Анатолия Белого включили в список иноагентов в 2023 году. Замоскворецкий суд Москвы отказал актеру в исключении из соответствующего реестра, а Московский городской суд утвердил это решение.

    Второй кассационный суд общей юрисдикции также отказал Анатолию Белому в жалобе на решение о соответствующем статусе.

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    12 апреля 2025, 02:53 • Новости дня
    Reuters: США захотели получить контроль над трубопроводом Газпрома на Украине

    Reuters: США потребовали у Украины передать контроль над трубопроводом Газпрома

    Reuters: США захотели получить контроль над трубопроводом Газпрома на Украине
    @ Str/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты намерены получить контроль над трубопроводом «Газпрома» на Украине в рамках подготовки соглашения о полезных ископаемых.

    Соединенные Штаты разработали проект соглашения с требованием передачи контроля над трубопроводом Газпрома, проложенным через Украину в Европу, сообщает Reuters.

    Переговоры по этому проекту прошли в пятницу в Вашингтоне. Источники агентства указали на напряженный характер обсуждений, отметив, что перспективы достижения успеха остаются невысокими. «Переговоры проходят в весьма антагонистичной обстановке», – заявил собеседник агентства.

    Американская администрация представила проект в марте, и он был охарактеризован как «максималистский». В Министерстве финансов США сообщили, что консультации носят «технический характер». Украинское правительство привлекло юридическую фирму Hogan Lovells в качестве консультанта по данному соглашению о полезных ископаемых.

    По информации Reuters, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко намерены приехать в Вашингтон через две недели. Они примут участие в весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, включая министерскую встречу по ситуации на Украине, которая состоится 25 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в украинских ПХГ достигли исторического минимума в 5,4 млрд кубометров, что вызывает беспокойство из-за увеличенного потребления газа, сообщил «Газпром».

    Технические консультации между США и Украиной по соглашению о недрах были назначены на 11 апреля в Вашингтоне, как сообщила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина на бизнес-форуме в Брюсселе.

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    12 апреля 2025, 10:53 • Новости дня
    Российские погранслужбы дважды не пустили украинца из-за контактов в телефоне
    Российские погранслужбы дважды не пустили украинца из-за контактов в телефоне
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские пограничники в аэропорту «Шереметьево» дважды отказали украинцу во въезде из-за контактов с украинскими военными в телефоне, несмотря на его вид на жительство и семью в России.

    В международном аэропорту «Шереметьево» гражданину Украины дважды отказали во въезде в Россию, передает РИА «Новости».

    Причиной стали контакты, обнаруженные в его телефоне, среди которых номера сотрудников ВСУ, СБУ, ГУР и МВД Украины. Заявление исходило из судебных материалов.

    Украинец, которому дважды было отказано во въезде с разницей в два месяца в 2024 году, пытался оспорить решение пограничников в суде.

    Из показаний пограничников следовало, что в телефоне заявителя были обнаружены не только контакты военных, но и подписки на проукраинские Telegram-каналы, направленные на дискредитацию российских ВС.

    В переписках, найденных в мессенджерах, обсуждались вопросы, касающиеся политики России и Украины, причем содержание этих диалогов было явно негативным в отношении России.

    Суд, рассмотрев все представленные доводы, пришел к выводу, что решение пограничников законно и обоснованно. Постановление вступило в силу в конце марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий гражданам Украины, находящимся в России без законных оснований, узаконить свое пребывание или покинуть страну до 10 сентября 2025 года.

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    12 апреля 2025, 19:13 • Новости дня
    Глава РФПИ резко осадил британского журналиста

    Глава РФПИ призвал обвинившего его в обмане британского журналиста «заняться делом»

    Глава РФПИ резко осадил британского журналиста
    @ Александр Вильф/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ответил на обвинения британского журналиста Дэвида Блэра в обмане Белого дома, призвав его «заняться делом».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев осадил журналиста британской газеты Telegraph Дэвида Блэра, который обвинил его в попытках обмана властей США, передает РИА «Новости».

    Блэр ранее назвал Дмитриева «зловещим кремлевским инсайдером» и прикрепил к посту в соцсети ссылку на статью из Telegraph с биографией Дмитриева.

    В ответ на это Кирилл Дмитриев обратился к Блэру в своих социальных сетях, посоветовав ему «заняться делом» и «позволить хорошим, честным британским журналистам делать тяжелую работу по спасению репутации британской журналистики». Дмитриев подчеркнул, что истинно зловещими могут быть те, кто пытается «навешивать ярлыки» и подрывать диалог между Россией и США.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Дмитриев, которого он назвал «сепаром», родился на Украине и занимается действиями, направленными на улучшение позиций России на международной арене, что вызывает у него недовольство.

    Госсекретарь США Марко Рубио и глава РФПИ Кирилл Дмитриев провели встречу в Вашингтоне, на которой обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине.

    В Петербурге состоялась встреча главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в «Гранд отеле Европа».

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    12 апреля 2025, 17:44 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о версиях гибели украинского летчика на F-16

    Эксперт Дандыкин: Украинский F-16 могли сбить российские летчики на Су-35 или Су-57

    Военный эксперт рассказал о версиях гибели украинского летчика на F-16
    @ Gianluca Vannicelli/IPA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украинский истребитель F-16 могла сбить российская система противовоздушной обороны, также не исключена ошибка пилота или атака российских летчиков на Су-35 или Су-57, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В субботу на Украине сообщили о гибели 26-летнего летчика F-16 Павла Иванова, который награжден тремя орденами.

    «Если истребитель F-16 был поражен в воздухе, то его могла сбить российская система противовоздушной обороны. Ракеты С-400 вполне могли достать. Это также могли быть наши летчики на Су-35 или Су-57, у которых есть соответствующее ракетное вооружение», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    Он отметил, что, согласно украинским СМИ, погибший капитан Павел Иванов с начала СВО летал на штурмовике Су-25, был награжден тремя орденами, но затем переучивался управлению истребителем F-16. По мнению Дандыкина, F-16 тоже наверняка утерян, хотя официально о судьбе самолета украинские военные пока не сообщали.

    «Полет на Су-25 и F-16 – это разные вещи. Су-25 дозвуковой самолет – с максимальной скоростью, меньшей скорости звука. А F-16 – это истребитель, который способен развивать скорость до 2178 км/ч на высоте до 12,2 км. Возможно, это тоже повлияло. Видимо, ВСУ не хватает летчиков и берут тех, кто есть. Но обычно во время военных действий летчиков не переучивают. Но раз ему дали три ордена, то наверняка это был очередной «бандеровский призрак», которого больше нет», – добавил спикер.

    Он не исключил также, что причиной гибели летчика мог стать «дружественный огонь» украинских ПВО, техническая неисправность F-16 или ошибки при пилотировании: «Если самолет обслуживали украинские специалисты, то велика вероятность погрешности при технических работах. При этом украинскому летчику было всего 26 лет. F-16 – это истребитель четвертого поколения, создавался в 70-е годы прошлого века и неоднократно проходил модернизацию. Россия использует в зоне СВО более совершенные самолеты», – добавил эксперт.

    В субботу воздушные силы Украины сообщили о гибели пилота истребителя F-16 во время выполнения боевого задания, не уточнив судьбу самолета. Обстоятельства происшествия также остаются неизвестными. По данным, предоставленным украинской стороной, точное количество переданных западными странами F-16 неизвестно.

    Единственный на данный момент подтвержденный случай утери самолета этого типа произошел в августе прошлого года. Тогда погиб летчик Алексей Месь с позывным «Мунфиш». По версии украинского Генштаба, тот инцидент произошел «во время отражения российского ракетного удара по территории Украины». Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало, что падение F-16 произошло из-за ошибки пилота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в настоящее время на Украине находятся несколько подготовленных для пилотирования F-16 летчиков. Переданные самолеты в основном получены из стран Северной Европы, Нидерландов и Дании.

    США дали добро на поставку Украине истребителей американского производства в 2023 году, а Нидерланды и Дания начали отправлять самолеты прошлым летом, планируя поставить в общей сложности несколько десятков F-16. Между тем Бельгия, которая планировала передать 30 самолетов, объявила в марте, что поставки будут отложены до следующего года.

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    12 апреля 2025, 08:29 • Новости дня
    Reuters: Переговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма
    Reuters: Переговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры между делегациями Украины и США по сделке о минеральных ресурсах проходили в напряженной антагонистической атмосфере, что значительно снизило шансы на достижение прорыва, пишет Reuters.

    По данным издания, переговоры между делегациями Украины и США по минеральным ресурсам состоялись в атмосфере антагонизма, что существенно уменьшило перспективы прорыва, передает РИА «Новости».

    Источник агентства указал, что основное напряжение возникало из-за нового варианта сделки, предложенного США, который был «шире, чем оригинальная версия».

    Этот документ предполагал, что международная финансовая корпорация развития правительства США возьмет под свой контроль газопровод, который проходит через Украину в Европу, в настоящее время контролируемый «Газпромом».

    В переговорах приняли участие украинские премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко, которые планируют посетить Вашингтон через две недели для участия в заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также в посвященной Украине встрече министров, запланированной на 25 апреля.

    Технические консультации между США и Украиной по соглашению о недрах прошли 11 апреля в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты намерены получить контроль над трубопроводом «Газпрома» на Украине в рамках подготовки соглашения о полезных ископаемых.

    Коментарии (9)
    12 апреля 2025, 15:29 • Новости дня
    На Украине погиб пилот истребителя F-16 ВСУ

    ВСУ сообщили о гибели пилота F-16 в результате катастрофы 12 апреля

    На Украине погиб пилот истребителя F-16 ВСУ
    @ Gianluca Vannicelli/IPA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушные силы Украины сообщили о гибели пилота истребителя F-16, не уточнив судьбу самолета.

    Воздушные силы Украины подтвердили гибель пилота истребителя F-16, сообщает ТАСС.

    Обстоятельства происшествия, а также информация о возможной утере самого самолета остаются неизвестными. По данным, предоставленным украинской стороной, точное количество переданных западными странами F-16 неизвестно.

    Единственный на данный момент подтвержденный случай утери самолета этого типа произошел в августе прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в настоящее время на Украине находятся несколько подготовленных для пилотирования F-16 летчиков, в то время как ВСУ избегали попадания F-16 в зону действия российских РЛС «Небо», а украинские ВВС признали беспомощность F-16 перед Су-35.

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    11 апреля 2025, 22:31 • Новости дня
    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США

    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США Уиткоффом

    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом различные аспекты урегулирования конфликта на Украине, сообщил Кремль.

    Основная тема переговоров касалась аспектов урегулирования ситуации на Украине, сообщает сайт Кремля. «Тема встречи – аспекты украинского урегулирования», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге завершилась встреча между президентом Путиным и Уиткоффом, проходившая 4,5 часа в здании Президентской библиотеки.

    Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров по продвижению мирного процесса на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

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    12 апреля 2025, 14:01 • Новости дня
    ВС России поразили военный аэродром и гидропорт ВСУ
    ВС России поразили военный аэродром и гидропорт ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по авиационному предприятию ВПК Украины, цехам ремонта бронетехники и сборки беспилотников, складам боеприпасов и ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты шесть управляемых авиабомб JDAM и пять снарядов американский РСЗО HIMARS, а также 154 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 51 128 беспилотников, 601 ЗРК, 22 811 танков и других бронемашин, 1534 боевые машины РСЗО, 23518 орудий полевой артиллерии и минометов, более 34 тыс. единиц специальной техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.

    Днем ранее  сообщалось, что ВС России поразили объекты военного аэродрома ВСУ, а до этого они поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет ВСУ.

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    12 апреля 2025, 08:45 • Новости дня
    На телах погибших в «Крокусе» обнаружили следы ножевых ранений
    На телах погибших в «Крокусе» обнаружили следы ножевых ранений
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На телах погибших в теракте в «Крокус Сити Холл» найдены колото-резаные раны, что указывает на использование ножей, сообщают правоохранительные органы.

    В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, на телах некоторых погибших были обнаружены как огнестрельные, так и колото-резаные раны, передает ТАСС.

    Источник уточнил, что на месте происшествия также найдено большое количество стреляных гильз, что подтверждает использование огнестрельного оружия.

    Однако наличие колото-резаных ран вызывает дополнительные вопросы к следствию о типах оружия, использованных в нападении.

     Следователи продолжают выяснять все обстоятельства трагедии, чтобы составить полную картину произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы недружественного государства оказались причастны к теракту в «Крокус сити холл» с целью дестабилизации обстановки в стране.

    Шестеро раждан из Средней Азии, обвиняемых в организации теракта, находятся под заочным арестом и объявлены в международный розыск.

    Исполнители присматривались к другим объектам в Москве, включая Красную площадь и торговые центры, чтобы совершить атаки.

    Коментарии (7)
    12 апреля 2025, 15:53 • Новости дня
    Уклонявшийся от службы в армии актер Калюжный уехал в ДНР

    Уклонявшийся от службы в армии актер Калюжный уехал в ДНР сниматься в фильме

    Tекст: Вера Басилая

    Актер Глеб Калюжный, известный по сериалу «Вампиры средней полосы», приступил к съемкам в фильме «Малыш» в ДНР и планирует начать службу в армии в конце мая.

    Актер Глеб Калюжный, известный зрителю по роли в популярном сериале «Вампиры средней полосы», начал съемки в военном фильме под названием «Малыш» на территории Донецкой Народной Республики, передает Ura.ru.

    Директор актера Григорий Сухов сообщил, что Калюжный не планирует уклоняться от службы в армии и отправится в войска, куда его направят, после завершения съемок в конце мая.

    Ранее ктера Глеба Калюжного обвинили в уклонении от военной службы, после чего возбудили уголовное дело против него.

    Калюжный частично признал вину и обязался отправиться в армию.

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