Проведите маленький эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и обычно мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что вообще-то он был работорговцем.0 комментариев
В Мордовии презентовали онлайн-гонки на грузовиках
IT-компания «Фоксхаунд» из Мордовии представила новый многопользовательский гоночный проект «Командиры бездорожья», в котором игроки смогут участвовать в онлайн-гонках на реалистично смоделированных грузовиках по дорогам России.
ИТ-компания «Фоксхаунд» из Мордовии представила свой новый проект «Командиры бездорожья», передает ТАСС.
Это многопользовательская гоночная игра, в которой пользователи смогут участвовать в гонках на грузовиках по дорогам России.
В игре реализованы фотореалистичные модели грузовиков и детализированные раллийные трассы, которые проходят через живописные регионы страны, такие как Поволжье, Западная Сибирь, Горный Алтай, Баргузинский тракт и плато Путорана.
По словам разработчиков, игроки смогут соревноваться на трассах различного уровня сложности, улучшая навыки вождения и параметры автомобилей.
Управлять можно как спортивными, так и серийными грузовыми автомобилями. Важной частью игры станут виртуальные посиделки в гараже для доработки автомобилей, что будет способствовать популяризации отечественного автопрома и развитию киберспортивной экосистемы.