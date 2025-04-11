Директора больницы на Украине выбросили в мусорный бак

В Житомирской области директора больницы выбросили в мусорный бак из-за закрытия отделения

Tекст: Мария Иванова

В Житомирской области на западе Украины произошел инцидент, вызванный решением директора больницы закрыть неврологическое отделение, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Страну.ua». Директор медицинского учреждения Сергей Демус оказался в центре скандала: возмущенные местные жители устроили стихийный митинг, требуя отмены его приказа.

Согласно информации украинских журналистов, участники митинга, среди которых были люди в военной форме, прибегли к радикальным мерам, бросив Демуса в мусорный бак. Этот акт протеста сопровождался оскорблениями в адрес директора. Видео произошедшего, опубликованное в Telegram-канале издания, показывает, как толпа обыскивает больницу, после чего доставляет мусорный бак к зданию.

Причиной недовольства стало решение Демуса о реорганизации неврологического отделения районной больницы, что влекло за собой закрытие отделения и увольнение сотрудников. Однако после инцидента с мусорным баком директор отменил свое решение.

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