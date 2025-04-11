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    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

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    11 апреля 2025, 10:18 • Новости дня

    Симоньян предрекла исчезновение Армении в случае ухудшения отношений с Россией

    Симоньян предрекла исчезновение Армении в случае ухудшения отношений с Россией
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Армения может прекратить существование, если ее отношения с Россией ухудшатся, и выразила надежду, что такого развития событий не произойдет.

    По ее словам, Армения как государство может прекратить свое существование, передает РИА «Новости».

    «Если, не приведи Господь, между Россией и Арменией установятся, ну скажем так, недружелюбные отношения... России, конечно, будет очень грустно. А вот Армении, скорее всего, не будет вообще», – сказала Симоньян.

    Ранее главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале заявила, что власти Армении запретили ей въезд в страну.

    В Кремле негативно отнеслись к запрету на въезд в Армению некоторым россиянам.

    10 апреля 2025, 22:19 • Новости дня
    Российского генерала оставили под стражей из-за родственников на Украине

    Военный суд оставил генерала Муминджанова под стражей из-за родни на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Воронежский гарнизонный военный суд решил оставить под арестом генерал-майора Валерия Муминджанова из-за наличия у него родственных связей на Украине, несмотря на отсутствие контактов с родственниками.

    Как сообщает ТАСС, Воронежский гарнизонный военный суд оставил под стражей генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении крупной взятки. Решение суд обосновал наличием у Муминджанова родственников на Украине, хотя, со слов его адвоката Сергея Бородина, связь с ними была прекращена с началом специальной военной операции.

    Адвокат Бородин выразил недоумение решением суда и отметил, что защита пыталась добиться перевода Муминджанова под домашний арест или передачи под контроль командования Ленинградского военного округа. Офицером был подан рапорт о направлении в зону боевых действий, однако ходатайство от командующего ЛенВО на суд пока не поступило.

    В отношении генерал-майора возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что Муминджанов, занимая должность в Минобороны, обеспечил заключение договоров на поставку обмундирования на сумму более 1,5 млрд рублей и получил за это свыше 20 млн рублей взятки. Задержание генерала состоялось 2 сентября 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова.

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    10 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Названо число россиян, получивших единовременную выплату пенсионных накоплений
    Названо число россиян, получивших единовременную выплату пенсионных накоплений
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году более 800 тыс. пенсионеров в России получили единовременные выплаты пенсионных накоплений, следует из данных Социального фонда.

    Количество принятых решений об установлении таких выплат составило 812 849, передает РИА «Новости».

    Эти выплаты предоставляются, если расчетный размер накопительной пенсии составляет менее 10% федерального прожиточного минимума пенсионера.

    Все пенсионные накопления выплачиваются одной суммой. Граждане, уже получившие такую выплату, могут повторно обратиться за ней, если на их счет поступят новые пенсионные накопления, но не ранее чем через пять лет после предыдущего обращения.

    Такие выплаты также предусмотрены для граждан, получающих страховую пенсию по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также пенсию по государственному пенсионному обеспечению.

    Ранее Соцфонд рассказал об условиях назначения пенсии в 2025 году. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены на 14,75%, до 15 456 рублей.

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    10 апреля 2025, 20:50 • Видео
    США приостановили экономическую войну

    Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    11 апреля 2025, 01:00 • Новости дня
    В Тунисе освобождены 11 россиян после многомесячного заключения

    С группы россиян в Тунисе сняли подозрения в терроризме и освободили

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный судья в Тунисе принял решение освободить 11 россиян, задержанных по подозрению в причастности к терроризму, после снятия с них всех обвинений.

    Адвокат Олфа Хаджри сообщила корреспонденту ТАСС, что 11 граждан России, задержанных в середине ноября 2024 года в Тунисе, были официально освобождены. Решение об освобождении было принято следственным судьей после снятия подозрений в причастности к терроризму.

    Тунисская газета UniversNews ранее сообщила, что обвинения с россиян были сняты 10 апреля, и дело передано в суд первой инстанции провинции Кассерин. С россиян сняты все подозрения, и они освобождены. Посольство России в Тунисе пока не комментирует эту информацию.

    Задержание россиян произошло в середине ноября 2024 года в провинции Кассерин, куда они отправились с исследовательско-краеведческими целями. При их задержании тунисские правоохранительные органы обнаружили профессиональную видеосъемочную технику, что вызвало подозрения. Район, куда отправились россияне, особо контролируется из-за стратегических объектов и угрозы терроризма, что и стало основанием для их задержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года стало известно, что в Тунисе 11 задержанных российских туристов находятся в тюрьме Mornaguia, известной нарушениями прав человека, сообщила невеста одного из задержанных.

    Доступ родственников к россиянам, задержанным в Тунисе несколько месяцев назад, оказался осложнен, из-за отпуска чиновника, отвечающего за разрешения на посещения.

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    10 апреля 2025, 15:23 • Новости дня
    Названы сроки ввода в оборот российской вакцины от аллергии

    Вакцину ФМБА от аллергии на пыльцу планируют зарегистрировать к началу 2026 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Государственного научного центра «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Муса Хаитов объявил о планах зарегистрировать и ввести в гражданский оборот отечественную вакцину от аллергии на пыльцу березы и других источников аллергии.

    Хаитов сообщил, что регистрация и выпуск вакцины в гражданский оборот намечены на конец 2025-го – начало 2026 года, передает ТАСС.

    Информация была представлена на открытом заседании Научного совета Российской академии наук «Науки о жизни», где обсуждались причины, последствия и лечение аллергических заболеваний.

    Ранее сообщалось, что онковакцина, разработанная ФМБА для борьбы с колоректальным раком, может начать применяться на пациентах уже в текущем году благодаря новому закону о персонализированных препаратах.

    Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург заявлял, что первые пациенты начнут получать онковакцину в сентябре, а разрешение на применение препарата ожидается в августе.

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    10 апреля 2025, 17:07 • Новости дня
    Работа НПЗ в Комсомольске-на-Амуре возобновлена после пожара

    Комсомольский НПЗ полностью возобновил выпуск нефтепродуктов после пожара

    Tекст: Ирма Каплан

    Нефтеперерабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре возобновил производство нефтепродуктов в полном объеме после ликвидации возгорания за счет резервных мощностей, сообщили на предприятии.

    Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Комсомольске-на-Амуре возобновил производство нефтепродуктов в полном объеме после ликвидации пожара. Резервные мощности обеспечили стабильность процесса, передает ТАСС со ссылкой на представителя завода.

    «Происшествие на Комсомольском НПЗ не оказало влияния на технологический процесс. Завод осуществляет выпуск нефтепродуктов в полном объеме, для этого были задействованы резервные мощности», – приводит агентство слова сотрудника НПЗ.

    Он добавил, что возгорание было оперативно ликвидировано, разлив нефтепродуктов не допущен, пострадавших нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре начался пожар. В социальных сетях писали, что возгорание произошло в колонне технологической установки на высоте 50 метров.

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    10 апреля 2025, 12:29 • Новости дня
    Минфин заявил о базовом условии возвращения в Россию иностранных компаний

    Минфин: Возврат иностранных компаний в Россию будет происходить на рыночных условиях

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство финансов России озвучило базовые условия возвращения иностранных компаний, подчеркнув рыночный подход и учет отраслевой специфики.

    Министерство финансов сообщило, что возвращение иностранных компаний в Россию будет происходить на рыночных условиях с учетом отраслевой специфики, передает ТАСС.

    «Наверное, базовыми условиями должно являться то, что возврат происходит на рыночных условиях при предъявлении дополнительных критериев с учетом отраслевой специфики», – заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

    Он отметил, что работа над критериями для возврата иностранных компаний ведется активно, министерство разрабатывает детали процесса для создания благоприятных условий возвращения зарубежного бизнеса в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов занимается разработкой перечня требований по возврату иностранных компаний на российский рынок, а также готовит этот список по поручению президента России Владимира Путина, сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков.

    Ранее президент Владимир Путин поручил Минфину подготовить требования к западным компаниям, которые решат вернуться на рынок России. Он также поручил внимательно следить за сделками по возвращению.

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    11 апреля 2025, 03:27 • Новости дня
    В Госдуме предложили ввести в приложениях такси отказ от водителей-мигрантов

    Депутат Госдумы предложил внедрить функцию отказа от водителей-мигрантов в приложениях такси

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил внедрить в приложениях такси функцию, позволяющую пассажирам выбирать только российских водителей, что, по его мнению, повысит безопасность поездок.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, представитель партии «Новые люди», предложил Министерству транспорта России внедрить в приложения агрегаторов такси функцию, которая позволит пассажирам выбирать поездки только с водителями, не являющимися мигрантами, пишет РИА «Новости».

    Даванков направил письмо министру транспорта Роману Старовойту с соответствующим предложением, аргументируя его значительным увеличением числа правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, работающими в такси.

    «Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения функции в приложениях агрегаторов такси, которая позволит пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом», – говорится в документе.

    По мнению Даванкова, такая мера поможет пассажирам чувствовать себя в безопасности и осуществлять контроль за выбором водителя, что должно снизить риск негативных инцидентов. Кроме того, это нововведение может поддержать российских граждан, работающих в таксомоторной сфере, так как пассажиры будут отдавать предпочтение именно им.

    В обращении упоминаются данные МВД, согласно которым в январе 2025 года число преступлений, совершенных иностранными гражданами и нелегальными мигрантами, увеличилось на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В некоторых регионах России уже введены ограничения на работу мигрантов в такси ввиду роста преступности с их участием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики выяснили, что более половины активных пользователей такси в России ежемесячно тратят на поездки свыше 5 тыс. рублей, при этом часть пользователей тратит до 20 тыс. рублей.

    Для борьбы с навязчивым сервисом на территории аэропортов Московского региона с марта запретят предлагать услуги такси вне специальных стоек заказа.

    В Екатеринбурге два таксиста-мигранта устроили драку, в результате один из них скончался в больнице, а другого задержали.

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    11 апреля 2025, 01:59 • Новости дня
    Украинский политик признал разочарование украинцев в своем государстве

    Кинах: В Генштабе ВСУ признают разочарование украинцев в своей стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-премьер Украины Анатолий Кинах обсудил с представителями Генштаба ВСУ падение морального состояния войск и сложности с набором новобранцев, выявив нехватку веры в справедливое государство.

    Анатолий Кинах, бывший премьер-министр Украины и глава Союза промышленников и предпринимателей, в беседе с представителями Генштаба ВСУ затронул тему морально-психологического состояния украинских войск, передает украинское издание «Страна».

    Кинах выразил озабоченность тем, что в 2022 году люди добровольно шли в военкоматы, а сегодня сотрудников центров комплектования вынуждают вылавливать новобранцев на улицах, как животных.

    Кинах отметил, что вместе с военными пришел к выводу о том, что часть граждан утратила веру в справедливость своего государства, а часть испытывает сомнения в этом. Эта проблема, по его словам, особенно остра на фронте, где моральный дух играет важнейшую роль.

    Кинах подчеркнул, что поддержание высокого морального состояния армии требует доверия к государству и понимания целей, за которые стоит бороться. Он призвал власти предпринять меры, чтобы вернуть доверие и обеспечить солдатам уверенность в справедливости и необходимости своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский ТЦК (аналог военкоматов) безуспешно пытался вручить повестку на службу 32-летнему бортинженеру Алексею Зубрицкому, который вылетел на Международную космическую станцию на борту российского корабля «Союз МС-27».

    Конфликт возник около львовского военкомата, когда военнообязанный гражданин пытался скрыться от призыва, после чего его попытались задержать, в результате

    В Львове из-за попытки представителей ТЦК забрать мужчину в армию началась драка с участием военнослужащих и местных жителей.

    В Днепропетровской области Украины парламентарий заложил противотанковую мину у входа в ТЦК.

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    11 апреля 2025, 06:46 • Новости дня
    S7 запланировала начать серийное производство самолета Tango в 2026-2027 годах

    Tекст: Денис Тельманов

    Холдинг S7 Group заявил о начале серийного производства легкомоторного самолета Tango в конце 2026 – начале 2027 года после успешного завершения летных испытаний.

    S7 Group намерена начать серийное производство четырехместного легкомоторного самолета Tango в конце 2026-го или начале 2027 года. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании, подчеркнув, что сейчас проходит обширная программа летных испытаний, они нацелены на успешное завершение этого этапа, передает ТАСС.

    Представители S7 отметили высокий интерес к самолету Tango со стороны летных училищ и государственных предприятий, которые планируют использовать машину в труднодоступных регионах России. Это свидетельствует о значительном спросе на данный тип воздушного судна.

    Самолет Tango был разработан на технической базе S7 в Торбеево и совершил свой первый полет на аэродроме в Московской области в сентябре 2024 года. Управлял испытательным полетом летчик-испытатель первого класса Владимир Барсук из Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина.

    Первоначально Tango оснащался двигателем бельгийского производства UL Power 520is, однако S7 ведет работы по созданию собственного аналога. В феврале был представлен новый двигатель АПД-520 на выставке NAIS-2025, который в настоящее время проходит тестовые испытания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летный демонстратор воздушного судна Tango, созданного S7 Group, провел первый тестовый полет, а в России намерены создать новую отечественную машину для малой авиации, которая поможет обучению и появлению новых пилотов на фоне запрета поставок самолетов и запчастей в страну.

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    10 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп заявил о скорых договоренностях с Россией и Украиной

    Трамп заявил об ожидании скорых договоренностей с Россией и Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое достижение договоренностей с Россией и Украиной.

    Он отметил важность скорейшего заключения сделки, которая станет значительным шагом для урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    «Мы надеемся, что сумеем сравнительно скоро заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы положить конец военным действиям», – сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    Газета ВЗГЛЯД писала про первые результаты достигнутых на переговорах президентов США и России договоренностей по урегулированию кризиса на Украине.

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    10 апреля 2025, 20:15 • Новости дня
    Иностранных студентов УрФУ обязали отмечаться каждые 72 часа
    Иностранных студентов УрФУ обязали отмечаться каждые 72 часа
    @ Донат Сорокин/АСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Уральском федеральном университете (УрФУ) ввели обязательную регистрацию для иностранных студентов – раз в 72 часа они должны отметиться в специальном терминале, отсканировав там свой студенческий билет.

    Пресс-служба УрФУ пояснила, что иностранные студенты должны посещать все учебные занятия, и в случае пропусков без уважительной причины с ними проводят разъяснительные беседы. Такой контроль обусловлен ужесточением миграционного законодательства. Если студент-иностранец не выходит на связь и не посещает вуз, университет обязан сообщить об этом в полицию в течение двух рабочих дней, сообщает E1.RU.

    Нарушение этих требований может привести к штрафу для университета в размере до 500 тыс. рублей. На данный момент специальный терминал установлен только в Институте радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, в других институтах используют стандартные журналы для учета посещаемости.

    В УрФУ отметили, что эти меры направлены на недопущение нарушения законов РФ в части заявленной цели поездки иностранных студентов и являются частью профилактических мероприятий и учета посещаемости.

    Тем временем в Ямало-Ненецком автономном округе принято постановление, ограничивающее работу иностранных граждан по патентам в ряде сфер с 2025 года, передает ТАСС. Ограничения коснутся в том числе сферы здравоохранения, социальных услуг, культуры, гостиничного бизнеса и общественного питания.

    А в Сургуте прокуратура направила в суд уголовное дело против экс налогового инспектора, обвиняемого в получении взяток от иностранцев за незаконный возврат налогов, передает Ura.ru.

    В период с января 2023 года по январь 2024 года она получила взятки от двух иностранцев на сумму более 200 тыс. рублей. Правоохранители также выяснили, что аналогичные незаконные возвраты были подготовлены для 13 других лиц, но их успели предотвратить сотрудники полиции.

    В январе в России ужесточили правила получения вида на жительство для иностранцев.

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    10 апреля 2025, 16:37 • Новости дня
    Стали известны сроки восстановления НПС «Кропоткинская» после атаки дронов

    КТК объявил о планах восстановить НПС «Кропоткинская» на Кубани до конца мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о планах завершить восстановление и ввод в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» на Кубани до конца мая.

    В сообщении компании говорится, что генеральный директор КТК Николай Горбань посетил НПС «Кропоткинская» 10 апреля и проконтролировал ход восстановительных работ, передает ТАСС.

    После осмотра состоялось совещание, на котором обсуждались особенности ремонта и замена иностранного оборудования на отечественное. В компании подчеркнули, что наличие необходимого оборудования и запчастей позволяет уверенно следовать графику восстановительных работ. «График предусматривает ввод в эксплуатацию НПС «Кропоткинская» до конца мая», – заявили в КТК.

    Ранее киевский режим совершил повторную атаку на НПС «Кропоткинская», которая также подверглась ударам украинских БПЛА в феврале. В результате первой атаки объем предполагаемой транспортировки на год был снижен, однако после уничтожения станции «Кавказская» консорциум заявил о полной невозможности транспортировки нефти в обозримом будущем.

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    11 апреля 2025, 04:18 • Новости дня
    Защита генерала Кузнецова заявила об отсутствии события преступления

    Адвокат генерала Кузнецова заявил об отсутствии события преступления по делу о взятке

    Tекст: Денис Тельманов

    Защита генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки земельным участком с домом, утверждает, что в его деле отсутствует событие преступления, поскольку участок был приобретен официально и имеет все необходимые документы.

    Как пишет ТАСС, адвокат Алексей Паршин заявил, что в деле бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова отсутствует событие преступления. По его словам, сделка с земельным участком, которую следствие считает взяткой, была совершена легально.

    Кузнецов обвиняется в получении взятки в обмен на организацию государственных контрактов и договоров между Краснодарским высшим военным училищем и предпринимателем Левой Мартиросяном. Следствие утверждает, что Мартиросян приобрел земельный участок и дом в Краснодаре на имя жены Кузнецова.

    Несмотря на утверждения адвоката, суд продлил срок содержания Кузнецова под стражей до 11 мая. Прокуроры считают, что Кузнецов использовал свое служебное положение для заключения контрактов в пользу Мартиросяна на сумму свыше 372 млн рублей.

    Юрий Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ с 2010 по 2023 год, а затем стал начальником главного управления кадров Минобороны в мае 2023 года. В рамках дела также арестованы активы всех фигурантов, включая Мартиросяна, который обвиняется в даче взятки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд наложил арест на 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

    Суд также арестовал имущество бизнесмена Льва Мартиросяна, включая недвижимость и транспорт, в рамках дела о взятке для генерала Кузнецова.

    На имущество дочери генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова также наложен обеспечительный арест, так как в отношении генерала ведется расследование дела о взятке.

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    10 апреля 2025, 13:45 • Новости дня
    Российский турист раскритиковал отель на Занзибаре и попал в полицию

    Блогера из России угрозами заставили идти в полицию на Занзибаре из-за негативного отзыва на отель

    Tекст: Ирма Каплан

    На Занзибаре российский турист с супругой пережили стычку с владельцем отеля из-за негативного отзыва, который привел к угрозам и вмешательству полиции.

    Турист из России и автор блога о доступных путешествиях Константин Гришин рассказал, как поплатился за негативный отзыв об одном из отелей на Занзибаре в Танзании.

    За отзыв, который владелец отеля посчитал недостаточно хвалебным, он проник в номер россиянина, обвинил его употреблении наркотиков и заставлял выехать, несмотря на оплаченные загодя дни проживания. Когда турист сослался на необходимость привлечь к ситуации полицию, отельер неожиданно охотно согласился, что заставило Гришина заподозрить неладное.

    «Пришла полиция. Вижу, хозяин отеля с сотрудниками на короткой ноге, хорошо общается. Нам сказали, что нужно поехать в участок. На мой вопрос, зачем, ведь мы ничего противоправного не сделали, он ответил: вы снимали хозяина отеля на мобильный телефон без его разрешения – это запрещено», – поделился блогер с «Газета.Ru».

    Гришин отказался ехать до получения консультации с российским консулом и возвращения денег за оставшиеся дни проживания. Получив требуемое, блогер отправился в полицейский участок, где ему предложили подписать документ на языке суахили, угрожая насилием. Отельер, по словам туриста, и вовсе не переставал грозить насилием и убийством.

    Когда появился начальник управления полицейского участка, отельер стал спокойнее, а в специальной переговорной тот потребовал от туриста удалить отзывы об отеле на нескольких сайтах и подписать бумагу с обязательством не оставлять плохие отзывы об этом отеле.

    «Иначе он пойдет с этой бумагой в международный суд. В общем, и смех и грех. Я это все дело подписал, потому что ничего не оставалось. Затем при полицейских он с пятой просьбы вернул мне деньги за оставшееся проживание – 150 долларов, и нас выпустили», – рассказал Гришин.

    Блогер-турист, после того как посетил 81 страну, заявил, что с подобной историей еще ни разу не сталкивался. По его словам, она «абсолютно вопиющая», хотя к закрытию отеля и не приведет. Однако Гришин вынес из произошедшего важный урок: оставлять отзывы, только когда уехал из отеля, а лучше – с острова.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, турист из США едва не погиб, когда проник на запретный остров Северный Сентинель. Члены изолированного племени его проигнорировали, что спасло мужчине жизнь, хотя ранее подобная попытка заканчивалась трагически.

    В марте после аварии с батискафом в Египте пропали восемь российских туристов. В результате инцидента погибли пять человек, среди которых были двое детей, а 38 человек спасены.

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    10 апреля 2025, 22:45 • Новости дня
    Общественная палата предложила заблокировать сайты казино и криптоплатежи

    В Общественной палате предложили блокировать сайты казино и ограничить криптоплатежи

    Tекст: Денис Тельманов

    В Общественной палате РФ Евгений Машаров предложил блокировать сайты нелегальных казино и ограничить криптоплатежи для борьбы с гемблингом среди молодежи.

    Проблему нелегальных онлайн-казино в России можно решить через блокировку сайтов и приложений, а также ограничение платежей в криптовалюте, сообщает ТАСС. Такое мнение выразил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов, в ходе обсуждений в ОП РФ на тему влияния букмекерского бизнеса на молодежь.

    По словам Машарова, букмекерский бизнес в России уже регулируется, однако основное количество жалоб связано с нелегальными онлайн-казино и играми, доступными через приложения. Геймификация и удобство таких платформ привлекают новых пользователей, и легальный рынок букмекеров отстает от нелегалов из-за отсутствия у последних требований по идентификации и проверке возраста.

    Машаров подчеркнул, что блокировка сайтов нелегальных казино Роскомнадзором, а также ограничения со стороны Росфинмониторинга и Центробанка на платежи в криптовалюте помогут разрешить эту проблему. Он выразил уверенность, что обсуждение позволит усовершенствовать регуляторный режим и пресечь каналы привлечения детей в нелегальные азартные игры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники МВД задержали четверых подозреваемых за создание нелегальной платежной системы Rapidpay, использовавшейся для обслуживания мошеннических кол-центров и других незаконных операций. В весенней сессии Государственной думы планируется внесение законопроектов, защищающих детей и подростков от деструктивного контента, включая регулирование игровой индустрии, сообщил депутат Артем Метелев.

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