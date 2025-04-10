Лукашенко анонсировал военные учения России и Белоруссии

Tекст: Алексей Дегтярев

«Я подписал директиву по поводу этих учений, потому что мне здесь их надо организовывать. Полигоны определили», – сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Мир».

Он добавил, что вместе с российским коллегой Владимиром Путиным договорился о проведении этих учений, поскольку, несмотря на спецоперацию, нужно видеть другие направления и возможные театры военных действий.

«Основную роль должна в силу определенных причин сыграть Беларусь, потому что отвлечение большое войск Российской Федерации сейчас», – сказал белорусский лидер.

Ранее президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество спецслужб стран.