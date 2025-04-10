В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.3 комментария
Лукашенко анонсировал военные учения России и Белоруссии
Российская и белорусская стороны проведут совместные учения осенью этого года, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в четверг.
«Я подписал директиву по поводу этих учений, потому что мне здесь их надо организовывать. Полигоны определили», – сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Мир».
Он добавил, что вместе с российским коллегой Владимиром Путиным договорился о проведении этих учений, поскольку, несмотря на спецоперацию, нужно видеть другие направления и возможные театры военных действий.
«Основную роль должна в силу определенных причин сыграть Беларусь, потому что отвлечение большое войск Российской Федерации сейчас», – сказал белорусский лидер.
Ранее президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество спецслужб стран.