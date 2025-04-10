В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
Песков отказался комментировать обмен заключенными с США
Песков не стал комментировать информацию об обмене заключенными с США
Пресс-секретарь президентаДмитрий Песков воздержался от комментариев на тему обмена заключенными между Россией и США, заявив, что пока не будет обсуждать эту информацию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать комментарии по поводу обмена заключенными между Россией и США, сообщает ТАСС.
Он заявил, что на данный момент не будет обсуждать эту информацию.
Россия и США осуществили обмен заключенными в Абу-Даби, в ходе которого американская сторона получила Ксению Карелину, осужденную за участие в финансировании украинской армии. Артур Петров, которому в США грозило 20 лет заключения, был обменян на Ксению Карелину, осужденную в России.