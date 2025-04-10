В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
Умерла обвиняемая в вымогательстве журналистка Балякина
Скончалась известная журналистка из Перми Наталья Балякина, об этом в четверг сообщил ее адвокат Алексей Шардаков, он уточнил, что она болела, но причины смерти пока неизвестны.
У Балякиной был диабет и гипертония, сказал Шардаков РИА «Новости».
Защитник добавил, что журналистка провела четыре месяца в следственном изоляторе, что не могло не сказаться на ее здоровье.
Балякину обвиняли по статье о вымогательстве. Первоначально ее заключили в СИЗО, но затем меру пресечения изменили на домашний арест, а потом на запрет определенных действий.
Ее адвокат указывал на преклонный возраст, инвалидность и ряд серьезных заболеваний у подзащитной.
Местные СМИ, ссылаясь на ФСБ, утверждали, что Балякина якобы вымогала 500 тыс. рублей у председателя думы Чайковского городского округа Михаила Шубина.
Наталья была редактором газеты «Чайковские ведомости» с 2014 по 2018 годы и зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, специализирующегося на издании газет, в 2021–2022 годах.