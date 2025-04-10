OpenAI подала ответный иск против Илона Маска

  • Новость часаНазначено время переговоров России и США в Стамбуле
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    Ту-154 Качиньского был заранее обречен
    Брюссель потребовал убрать Вулина из нового правительства Сербии
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    Украинский ТЦК хотел призвать в ВСУ улетевшего на МКС российского космонавта
    Захарова объяснила заявления Макрона перепадами атмосферного давления
    Пентагон: Решение о военном присутствии в Европе примут после переговоров с РФ
    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины
    Эстония приняла закон о праве топить подозрительные суда
    Мерц объявил о новых правилах получения гражданства Германии
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

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    10 апреля 2025, 08:25 • Новости дня

    OpenAI подала ответный иск против Илона Маска

    OpenAI обвинила Илона Маска в незаконных действиях и подала иск в суд США

    Tекст: Александра Юдина

    Американская компания OpenAI подала иск в Федеральный суд Калифорнии против Илона Маска, обвинив его в использовании различных инструментов для нанесения вреда компании и требуя защиты от его действий в будущем, пишет Reuters.

    OpenAI подала в Федеральный суд США в Калифорнии ответный иск против Маска, передает ТАСС.

    В иске содержится требование оградить компанию от любых незаконных и несправедливых действий предпринимателя, связанных с коммерциализацией.

    OpenAI указывает, что Маск использовал атаки в прессе и вредоносные кампании, транслируемые более чем 200 млн подписчиков в контролируемой им соцсети X, чтобы навредить OpenAI. Компания, известная созданием ChatGPT, требует привлечь Маска к ответственности за нанесенный ущерб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале консорциум инвесторов, возглавляемый американским миллиардером Илоном Маском, предложил приобрести некоммерческую организацию, контролирующую OpenAI, за 97,4 млрд долларов.

    Ранее в США анонсировали создание компании StarGate для инвестиций в развитие искусственного интеллекта с участием OpenAI, SoftBank Group и Oracle. Маск раскритиковал этот проект. Кроме того, в марте он подал иск против компании OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана.

    9 апреля 2025, 19:42 • Новости дня
    Украинский ТЦК хотел призвать в ВСУ улетевшего на МКС российского космонавта

    Украина объявила в розыск находящегося на МКС космонавта Зубрицкого

    Украинский ТЦК хотел призвать в ВСУ улетевшего на МКС российского космонавта
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский ТЦК (аналог военкоматов) безуспешно попытался вручить повестку на службу в армии 32-летнему бортинженеру Алексею Зубрицкому, который находится на Международной космической станции, куда прибыл на борту «Союз МС-27».

    Украинский территориальный центр комплектования не смог вручить повестку Алексею Зубрицкому, который сейчас находится на Международной космической станции, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT. Как отмечает издание, имя российского космонавта и участника нынешней миссии на МКС Алексея Зубрицкого недавно появилось в украинской базе лиц, обвиняемых в дезертирстве и госизмене. 

    Алексею Зубрицкому 32 года. В свое время он служил в Военно-воздушных силах Украины, пилотировал штурмовики и в 2013 году вошел в состав авиационного подразделения 204-й Севастопольской бригады тактической авиации. После воссоединения Крыма с Россией он принял решение продолжить службу в Вооруженных силах РФ, где его карьера стремительно пошла вверх.

    С 2014 по 2015 год Зубрицкий служил в гвардейском истребительном авиаполку в Миллерово (Ростовская область), а затем, до 2018 года, был старшим летчиком в штурмовом авиаполке, базирующемся в Приморско-Ахтарске на Кубани.

    В 2018 году он стал кандидатом в отряд космонавтов-испытателей, а 8 апреля 2025 года Зубрицкий отправился на орбиту на борту «Ракеты Победы» — запуск был приурочен к 80-летнему юбилею Великой Победы. Стыковка с Международной космической станцией прошла успешно. Этот экипаж также доставил на МКС копию Знамени Победы.

    Украинские власти обратили внимание на Зубрицкого только этой весной: суд в Киеве вынес заочный приговор – 15 лет заключения, конфискация имущества и обвинение в государственной измене.

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    9 апреля 2025, 20:24 • Новости дня
    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины

    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины после 5 июня

    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз не собирается продлевать торговые преференции для Украины после истечения срока действия временного механизма 5 июня, при этом обсуждаются возможные изменения в соглашение об ассоциации.

    Украинское издание «Европейская правда» сообщило, что Евросоюз не будет продлевать торговые преференции для Украины после 5 июня. Европейский чиновник, близкий к переговорам, подтвердил, что с этого момента автономные торговые мероприятия закончатся. Это означает, что условия торговли вернутся к довоенным, а также прекратятся ограничительные меры, введенные в отношении ряда товарных позиций, передает ТАСС.

    Чиновник отметил, что, несмотря на прекращение действия преференций, рассматривается возможность сохранить льготы для некоторых видов украинского экспорта, таких как сталь. Также ведется обсуждение вероятного изменения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для поддержки экономики Киева на взаимовыгодных условиях.

    По словам источника, окончательное решение на этот счет еще не принято, но оно будет основываться на экономических интересах обеих сторон. Обсуждения по этому вопросу продолжаются, и официальный Брюссель пока не делает никаких заявлений по этому поводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года польские фермеры временно прекратили блокирование границы с Украиной после достижения соглашения с министром сельского хозяйства. До этого на границе Польши и Украины образовалась очередь из 150 грузовиков из-за блокировки КПП польскими фермерами, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, 2025 год разрушил взаимные чувства поляков и украинцев.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    9 апреля 2025, 14:33 • Новости дня
    Китай объявил о повышении тарифов для США на 50%

    Китай объявил о повышении тарифов для США на 50% с 10 апреля

    Китай объявил о повышении тарифов для США на 50%
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай планирует с 10 апреля значительно увеличить тарифы на импортируемые из США товары, подняв их с 34% до 84%, что является ответом на американские пошлины.

    Центральное телевидение КНР сообщило, что это решение вступит в силу ровно в 12:01 по местному времени (7:01 мск). Этот шаг стал ответом на повышение американских пошлин, передает РИА «Новости».

    Президент США Дональд Трамп, выступая на ужине Национальной республиканской конференции Конгресса, заявил, что Китай увеличивает пошлины в ответ на действия США, которые ввели дополнительные пошлины на китайские товары в размере 104%. Он отметил, что КНР использует валютные манипуляции для компенсации из-за пошлин, и подчеркнул, что такие действия не соответствуют правилам международной торговли.

    Американский лидер добавил, что введенные США пошлины на китайские товары продолжат действовать «до тех пор, пока они не заключат сделку». Он выразил надежду, что в конечном итоге соглашение будет достигнуто, поскольку китайская сторона «хочет этого, но не знает, как начать, так как они гордые люди».

    Ранее президент США заявил, что лидеры стран готовы на все ради торговых соглашений с США, чтобы избежать экономических санкций. Кроме того, американский лидер сообщил, что США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин на торговых партнеров, что создало устойчивое экономическое положение страны.

    Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил о непримиримости с политикой США и готовности к ответным мерам, если Вашингтон не изменит подход.

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    9 апреля 2025, 20:48 • Новости дня
    Брюссель потребовал убрать Вулина из нового правительства Сербии
    Брюссель потребовал убрать Вулина из нового правительства Сербии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Брюссель оказал давление на президента Сербии Александра Вучича, требуя исключить вице-премьера Александра Вулина из нового правительства, формирование которого намечено на следующую неделю.

    Как уточнил сербский источник, давление на Вучича усиливается, чтобы Вулин не вошел в кабинет министров, который будет сформирован на следующей неделе. Источник отметил, что это давление исходит непосредственно из Брюсселя, передает ТАСС.

    В марте Александар Вучич предупредил о риске переворота в Сербии.

    Ранее замглавы сербского правительства Александар Вулин сообщил о попытке Запада через протесты в Сербии сменить власть и ухудшить отношения с Россией. Вучич заявлял, что из-за независимой политики страны из-за границы вложено 3 млрд евро в попытки его свержения.

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    9 апреля 2025, 20:32 • Новости дня
    Министр финансов США пообещал Европе «перерезанное горло» за торговлю с Китаем

    Бессент предостерег Европу от торговли с Китаем

    Министр финансов США пообещал Европе «перерезанное горло» за торговлю с Китаем
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа может столкнуться с серьезными последствиями, если решит наращивать торговые отношения с Китаем, заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет Reuters.

    Бессент заявил, что такой шаг сравним с «перерезанием себе горла», пишет Reuters. Эти слова прозвучали как ответ на предложение министра экономики Испании Карлоса Куэрпо, который высказался за активизацию торговли с Китаем ради благосостояния ЕС.

    Однако Испания не намерена отказываться от своих планов. Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас подчеркнул, что королевство будет стремиться к укреплению торговых связей с Китаем. Он заявил журналистам, находясь во Вьетнаме вместе с премьер-министром Испании Педро Санчесом, что «у нас прекрасные торговые отношения с Китаем, которые мы намерены не только сохранить, но и расширить».

    Ранее США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за неснятых ответных мер Китая. Китай пообещал «бороться до конца» против тарифов США.

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    9 апреля 2025, 15:44 • Новости дня
    В Киргизии предотвратили попытку госпереворота
    В Киргизии предотвратили попытку госпереворота
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии предотвратили попытку организации массовых беспорядков и государственного переворота через разжигание межнациональной розни.

    Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предотвратили попытку организации массовых беспорядков и государственного переворота, сообщает ТАСС.

    Согласно пресс-центру ведомства, была выявлена и пресечена подготовка к разжиганию межнациональной розни. Предполагалось организовать локальные конфликты, которые могли перерасти в массовые акции протеста и беспорядки.

    Основной целью заговорщиков являлась дестабилизация общественно-политической обстановки в стране с последующей попыткой государственного переворота. В целях обеспечения безопасности и защиты конституционного строя были приняты меры по недопущению нарушения гражданских прав.

    ГКНБ Киргизии продолжает принимать меры по обеспечению стабильности и предотвращению подобных угроз в будущем, чтобы гарантировать мир и спокойствие на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гвинее-Бисау была сорвана попытка государственного переворота, президент страны Умару Сисоку Эмбало сообщил, что группа вооруженных лиц пыталась его убить.

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    9 апреля 2025, 09:21 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных боях в курских Горнале и Олешне
    Стало известно об ожесточенных боях в курских Горнале и Олешне
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Ожесточенные бои ведутся в селе Горналь и хуторе Олешня в Курской области. Российские бойцы противостоят десантно-штурмовым и разведывательным бригадам ВСУ.

    Российские военнослужащие ведут ожесточенные бои в селе Горналь и хуторе Олешня в Курской области против десантно-штурмовых бригад и 132-го разведывательного батальона, передает  ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    «Наши бойцы перемалывают живую силу ВСУ из десантно-штурмовых бригад, а также 132-го разведывательного батальона ВСУ», – сказал собеседник агентства.

    Источник добавил, что в Сумской области противник пытался провести контратаку в окрестностях Веселовки. Однако маневр оказался безуспешным, ВСУ потерпели поражение в результате комплексного огневого удара ВС России.

    Ранее, 8 апреля, стало известно, что подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Гуево, что также является важной вехой в боях на Курском направлении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, среди удерживавших Гуево в Курской области украинских военнослужащих были иностранные наемники, говорившие на английском и польском языках, что подтвердили радиоперехваты. Ранее сообщалось, что ВСУ отправляли колумбийских наемников на границу с Курской областью для поддержки сил на этом участке. В группировке «Север» уточняли, что наемников перебросили в район урочища Глубокое.

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    9 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская проблематика не включена в новые приоритеты американской администрации президента Дональда Трампа, заявило польское издание Mysl Polska.

    «Трамп определил новые приоритеты в геополитике США. Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее», – говорится в материале Mysl Polska, передает РИА «Новости».

    Глава американского государства намерен переложить ответственность за решение украинского вопроса на плечи Евросоюза, в том числе на Францию, Британию и Польшу, отмечается в статье.

    Ранее СМИ писали, что разногласия между США и ЕС из-за вопроса допуска России к SWIFT грозят сорвать зерновую сделку по Черному морю и остановить мораторий на прекращение огня на Украине.

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    9 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»

    Американист Дробницкий: Расследование попытки купить на Украине «Стингер» для покушения на Трампа не доведут до конца

    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»
    @ Martin County Sheriff's Office/Wikipedia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Вашингтоне могут инициировать расследование из-за того, что покушавшийся на Дональда Трампа Райан Рут хотел купить установку «Стингер» на Украине. Но евроатлантическое лобби будет покрывать офис Зеленского, а в США разбирательство приведет к тем силам, с которыми Белый дом пока не готов воевать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Белый дом и так крайне негативно относится к украинской власти. И ситуация не станет хуже даже если на пуле, которой хотели убить Дональда Трампа, окажется личная подпись Зеленского», – иронично заметил американист Дмитрий Дробнцкий.

    «Но вопрос в том, сможет ли Трамп открыто отвергнуть так называемое американское «глубинное государство» и Евроатлантику вместе с Украиной, или нет. Пока у него это получается не очень хорошо. В этом смысле введение тарифов становится первой проверкой готовности сторон к дальнейшей эскалации», – спрогнозировал собеседник.

    «Если же говорить об истории со «Стингером», то я вижу два сценария. Первый: Трамп давит на Евросоюз и Киев, чтоб те запустили расследование. Все закончится предельно просто: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генпрокурор Украины Алексей Хоменко сделают громкие заявления, но разбирательство вестись не будет. К тому же, они всегда могут все свалить на «российскую дезинформацию», – продолжил спикер.

    «Второй вариант: расследование инициируется в США на уровне Конгресса, ЦРУ и других спецслужб. Разбирательство приведет к тому, что Белому дому придется объявить врагами Америки НАТО, другие евроатлантические структуры, Украину и немалую часть американского истеблишмента, близкого, в том числе, к предыдущему президенту Джо Байдену. Я не вижу готовности Трампа к такому шагу», – признался аналитик.

    Оба варианта, по словам эксперта, весьма вероятны, но они не будут доведены до конца. «В этой связи заявление Трампа-младшего – маркер того, что у президента США есть инструменты давления на евроатлантическое лобби, в которое входит Украина, но пока нет возможности их использовать», – подчеркнул политолог.

    В целом, американский истеблишмент обладает серьезным административно-медийным ресурсом, напомнил он. «После ссоры в Овальном кабинете не меньше половины американских СМИ назвали Трампа предателем демократии, а Зеленского подлинным лидером свободного мира», – заключил Дробницкий.

    Ранее Министерство юстиции Южного округа Флориды сообщило, что 58-летний американец Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку «Стингер» на Украине всего за месяц до ареста по подозрению в заговоре с целью убийства президента США Дональда Трампа, пишет Newsweek.

    Прокуроры утверждают, что в августе 2024 года Рут общался через зашифрованный мессенджер с тем, кого он считал украинцем, имеющим доступ к оружию. «Пришлите мне РПГ или «Стингер», и я посмотрю, что мы можем сделать... [Трамп] – это плохо для Украины», – писал он, добавив, что сделает все, чтобы не допустить победы республиканца на выборах.

    Он также утверждал, что на фронте пропажу оружия «не заметят». По словам прокуроров, Рут прислал собеседнику фотографию самолета Трампа и написал: «Он садится каждый день». Известно также, что Рут посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ.

    Дональд Трамп-младший в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), напомнил о неблагодарности офиса Зеленского в отношении США, но назвал куда более серьезным сокрытие Киевом информации о том, что «социопат пытался купить оружие» на Украине, чтобы убить его отца.

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале призвал «покарать истинных заказчиков покушения на Трампа. «США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор!», – написал он.

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    9 апреля 2025, 10:50 • Новости дня
    Назван вероятный глава МИД Германии в правительстве Мерца

    Bloomberg: Армин Лашет может стать главой МИД Германии в правительстве Мерца

    Назван вероятный глава МИД Германии в правительстве Мерца
    @ HMBxMedia/IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В коалиционном правительстве ФРГ под руководством Фридриха Мерца вероятным кандидатом на пост министра иностранных дел является Армин Лашет, сообщает Bloomberg.

    В коалиционном правительстве под руководством Фридриха Мерца вероятным кандидатом на пост министра иностранных дел станет Армин Лашет. Лашет, 64-летний политик, является давним союзником Мерца и ранее сопровождал уходящего министра иностранных дел в нескольких международных поездках, что только усилило спекуляции о его назначении, передает Bloomberg.

    Возможным министром финансов может стать сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль. Он возглавляет СДПГ с 2021 года после поражения партии на выборах и представляет ее консервативно-прагматическое крыло. Ожидается, что он также станет вице-канцлером. Его карьера началась в политической науке и истории, позже он работал на Герхарда Шредера, но затем дистанцировался от него из-за пророссийской позиции.

    Карстен Линнеманн, генеральный секретарь христианских демократов и близкий соратник Мерца, может получить совмещенные портфели министра экономики и труда, ранее разделенные при Олафе Шольце. Это сделает его одним из самых влиятельных членов кабинета, несущим основную ответственность за восстановление экономики Германии. Линнеманн ранее работал экономистом в Deutsche Bank.

    Борис Писториус, популярный политик СДПГ, назначенный министром обороны в 2023 году, вероятно, сохранит свою должность. Он известен своей прямотой и земным стилем управления. Под его руководством ожидается масштабная реформа военных закупок, особенно после снятия ограничений на заимствования для финансирования оборонных расходов.

    Армин Лашет, бывший кандидат в канцлеры от ХДС, вероятно, станет министром иностранных дел. У него сильные европейские инстинкты и крепкие связи с Парижем, что может оживить франко-германский альянс. Однако Лашет также известен своими ошибками и скандалами, включая недавний запрет на вождение после нарушения ПДД.

    Ранее блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов не удалось достигнуть коалиционного соглашения с Социал-демократической партией Германии.

    Политолог Александр Рар заявил, что Мерц из-за отказа договариваться с АдГ попал в ловушку.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будущий канцлер ведет ФРГ ко второй холодной войне и почему германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху.

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    9 апреля 2025, 12:41 • Новости дня
    Трамп: Страны мира целуют мне задницу ради торговых соглашений
    Трамп: Страны мира целуют мне задницу ради торговых соглашений
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран готовы на все ради торговых соглашений с США, чтобы избежать экономических санкций, пишет Politico.

    Трамп заявил, что мировые лидеры готовы на все ради заключения торговых соглашений с Америкой, передает Politico.

    «Я говорю вам, эти страны звонят нам, целуя мне задницу ("I am telling you, these countries are calling us up, kissing my ass")», – сказал Трамп во время выступления на ужине Национального республиканского комитета в Вашингтоне.

    Он изобразил, как иностранные лидеры умоляют его о сделке: «Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все что угодно, сэр».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин на торговых партнеров, что создало устойчивое экономическое положение страны.

    Евросоюз рассматривает введение пошлин до 25% на экспорт США в 2024 году, чтобы повлиять на республиканские штаты, поддерживающие президента США Дональда Трампа.

    Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил о непримиримости с политикой США и готовности к ответным мерам, если Вашингтон не изменит подход.

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    9 апреля 2025, 13:55 • Новости дня
    Минобороны заявило об атаке Украины на «Турецкий поток»
    Минобороны заявило об атаке Украины на «Турецкий поток»
    @ krasnodar-tr.gazprom.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины ночью атаковали обеспечивающую «Турецкий поток» компрессорную станцию «Кореновская» и газораспределительную станцию «Темрюк» на Кубани с помощью беспилотников, все дроны сбиты, сообщили в Министерстве обороны.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 23:38 8 апреля до 1:26 9 апреля ВСУ совершили атаку с использованием восьми беспилотных летательных аппаратов на компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае. Все дроны были сбиты средствами ПВО и огневыми группами, станции удалось избежать ущерба. Минобороны охарактеризовало эту атаку как намеренное действие со стороны киевского режима против международного энергетического объекта.

    Компрессорная станция «Кореновская» играет важную роль в обеспечении работы экспортного газопровода «Турецкий поток» с мощностью перекачки 31,5 млрд кубометров газа в год.

    Кроме того, около 2:30 9 апреля ВСУ совершили атаку на газораспределительную станцию «Темрюк», обеспечивающую газоснабжение города и порта Темрюк, с использованием двух дронов. Оба аппарата были уничтожены на безопасном расстоянии от объекта.

    Минобороны также отметило, что несмотря на российско-американские договоренности о прекращении на 30 дней ударов по энергетическим объектам, начиная с 18 марта, киевский режим фактически ежедневно продолжал атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Ранее в марте российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА вблизи нефтестанции «Кропоткинская», предотвратив атаку на объект международной энергетической инфраструктуры.

    В Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ четырежды атаковали объекты российской энергетики.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что киевский режим нарушает мораторий, нанося ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на соблюдение этого соглашения российской стороной.

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    9 апреля 2025, 20:06 • Новости дня
    Мерц объявил о новых правилах получения гражданства Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Христианско-демократический союз (ХДС) под руководством Фридриха Мерца намерен изменить правила получения германского гражданства, увеличив минимальный срок проживания в стране до пяти лет.

    Новое правительство Германии намерено существенно изменить миграционную политику, передает ТАСС.

    Вероятный будущий канцлер страны, лидер ХДС Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине представил проект коалиционного договора, в котором подчеркивается необходимость реформы миграционных правил.

    Мерц заявил: «Мы изменим право на предоставление гражданства». Он особенно отметил, что возможность получения германского гражданства уже через три года проживания будет отменена. Согласно новым правилам, минимальный срок для получения немецкого паспорта составит пять лет.

    В марте Мерц обсудил со странами ЕС ужесточение миграционной политики.

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    9 апреля 2025, 13:50 • Новости дня
    Эксперт оценил количество автомобильных «ждунов» в России

    Автоэксперт Моржаретто: Треть автомобилистов в России ждут возвращения иностранных брендов

    Эксперт оценил количество автомобильных «ждунов» в России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Можно считать, что вот этих «ждунов» треть от всех автомобилистов в России», – сказал газете ВЗГЛЯД автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, комментируя количество людей, которые не покупают новый автомобиль, поскольку ждут возвращения привычных иностранных брендов на российский рынок.

    Специалисты назвали ряд причин, по которым россияне перестали покупать новые автомобили, пишет «Российская газета». Среди них, отмечают диллеры, люди с синдромом «ждунов» – те, кто ожидают скорого возвращения иностранных автомобильных брендов в Россию. 

    «По результатам опроса примерно треть автомобилистов говорит, что хотели бы теоретически поменять автомобиль, но кто-то говорит, что у него нет финансовой возможности, кто-то, что пока свой устраивает. Кто-то ждет возвращения в Россию привычных европейских, японских и корейских брендов», – говорит Моржаретто.

    Также он отмечает, что есть еще довольно большая категория людей – те, кто решили в нынешних условиях не покупать автомобиль, а деньги положить в банк, поскольку процентные ставки в стране на данный момент достаточно высокие. Соответственно, некоторые автомобилисты полагают, что выгоднее положить на депозит отложенную на покупку автомобилей сумму, и через, условно, полгода она увеличится.

    «Можно считать, что вот этих «ждунов» треть от всех автомобилистов в России. В какой-то момент они могут выстрелить, и рынок таким образом может пойти на восстановление. Однако точно пока сложно что-то предсказывать», – заключил Моржаретто.

    Ранее сообщалось, что в марте этого года продажи импортных автомобилей в России упали на 59%. Однако рыночная доля отечественных автомобилей в первом квартале 2025 года показала рост на 11 процентных пунктов, достигнув 53,7%.

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    9 апреля 2025, 15:59 • Новости дня
    Минюст начал проверку Урганта на признаки иноагента
    Минюст начал проверку Урганта на признаки иноагента
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России инициировало проверку телеведущего Ивана Урганта на предмет соответствия признакам иностранного агента.

    Ведомство проводит контрольные мероприятия, после чего, при наличии соответствующих сведений, будет рассмотрен вопрос о включении Урганта в реестр иностранных агентов, передает ТАСС.

    Запрос на проверку поступил от депутата Госдумы Николая Новичкова, представляющего «Справедливую Россию – За правду». В своем ответе Минюст сослался на Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ, касающийся контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

    Причиной для обращения депутата в ведомство стала информация, согласно которой в марте телеведущий Иван Ургант зарегистрировался в центре Парижа как индивидуальный предприниматель, указав своей основной деятельностью производство и постановку шоу, концертов и театральных представлений.

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