Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.25 комментариев
БПЛА обнаружили на территории завода в Чебоксарах
В Чебоксарах выявили беспилотник на территории реконструируемого завода
В Чебоксарах на территории предприятия «Комбинат Буревестник» нашли беспилотник, пострадавших нет.
В Чебоксарах на территории ФГКУ «Комбинат Буревестник» был обнаружен беспилотный летательный аппарат, передает ТАСС. Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что на месте происшествия работают экстренные службы, однако жертв и пострадавших нет.
« Объект нефтебазы находится на реконструкции. Ситуация под контролем», – написал Николаев в своем телеграм-канале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отразили нашествие дронов в Ростовской области, ВС России уничтожили беспилотники в Воронежской области, а ПВО сбила 16 украинских беспилотников над Белгородом и Ростовом.