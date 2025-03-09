Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.21 комментарий
Силы ПВО отразили нашествие дронов в Ростовской области
ПВО отбила нападение дронов в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах
Силы ПВО успешно отразили ночную атаку беспилотников на три района Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, подчеркнув, что обошлось без пострадавших.
Как отметил Слюсарь в своем Telegram, ПВО отразили атаки украинских беспилотников в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах области.
«Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах. По оперативным данным пострадавших нет», – написал он.
Детали о количестве дронов и возможных повреждениях не сообщаются.
Ранее система ПВО сбила 16 украинских беспилотников над Белгородом и Ростовом.