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    Контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева
    Эксперт заявил о приближении финальной операции по освобождению Курской области
    Эксперт объяснил решение Зеленского не участвовать в переговорах в Эр-Рияде
    Захарова ответила на угрозы главы ВМС Украины по поводу Керченского моста
    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей
    ВС России поразили питающий ВПК Украины объект энергетики
    Крест завалился на башне храма Киево-Печерской лавры в Киеве
    PF: Зеленский купил крупный инвестиционный банк Франции
    Россиянин пострадал на Пхукете при защите финских туристок от насильников
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.

    21 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    28 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    26 комментариев
    9 марта 2025, 07:12 • Новости дня

    Силы ПВО отразили нашествие дронов в Ростовской области

    ПВО отбила нападение дронов в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах

    Tекст: Максим Попов

    Силы ПВО успешно отразили ночную атаку беспилотников на три района Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, подчеркнув, что обошлось без пострадавших.

    Как отметил Слюсарь в своем Telegram, ПВО отразили атаки украинских беспилотников в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах области.

     «Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах. По оперативным данным пострадавших нет», – написал он.

    Детали о количестве дронов и возможных повреждениях не сообщаются.

    Ранее система ПВО сбила 16 украинских беспилотников над Белгородом и Ростовом.

    8 марта 2025, 19:00 • Новости дня
    PF: Зеленский купил крупный инвестиционный банк Франции

    PF: Зеленский стал владельцем банка Milleis Banque через офшорные компании за миллиард евро

    PF: Зеленский купил крупный инвестиционный банк Франции
    @ IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании, связанных с ним, за более чем миллиард евро, сообщила газета PravdaFrance.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский стал владельцем Milleis Banque, крупнейшего частного инвестиционного банка Франции, передает Ura.Ru со ссылкой на PravdaFrance.

    По информации французских изданий, сделка осуществлена через офшорные компании, связанные с Зеленским, и оценивается более чем в миллиард евро.

    В публикации отмечается, что одна из компаний, участвующих в сделке, – Multicapital Corp, которая ранее фигурировала в документах, как Pandora Papers. В сделке также участвовала компания Rothschild & Co, в которой работал нынешний президент Франции Эммануэль Макрон.

    Эксперты предполагают, что приобретение банка может быть частью долгосрочных планов Зеленского. В случае возникновения серьезных политических или экономических проблем на Украине, наличие банка за границей может обеспечить ему финансовую стабильность и возможность переезда.

    Ранее в январе депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что Зеленский нагло разворовывает госбюджет.

    В 2019 году появилась информация о том, что у Зеленского есть офшорные счета на Кипре. До этого сообщалось, что вилла в Форте-дей-Марми, принадлежащая Елене Зеленской, не нашла покупателя после выставления на продажу, несмотря на аналогичные предложения за 2,5–3 млн евро.

    Напомним, ICIJ опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, среди которых Владимир Зеленский и другие лидеры стран.

    Американский бизнесмен Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому покинуть Украину и получить амнистию в обмен на мирный переход к демократии.

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    8 марта 2025, 16:03 • Новости дня
    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей

    Песков обвинил Францию в нарушении минских договоренностей и гарантий Януковичу

    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей, в том числе обеспечении гарантий политического будущего экс-президента Украины Виктора Януковича.

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков заявил, что Франция, среди прочих стран, не выполнила свои обязательства по минским соглашениям и гарантиям политического будущего экс-президента Украины Виктора Януковича, передает ТАСС

    Песков также напомнил о заявлении экс-президента Франции Франсуа Олланда, который отмечал, что минским договоренностям никто серьезно не относился. Он также указал на то, что в 2014 году французский министр иностранных дел подписал документ, который гарантировал политическое будущее Януковичу. Однако после этого, по словам Пескова, случился переворот, гарантии, данные Францией, не были выполнены.

    Он подчеркнул, что французский президент Эмманюэль Макрон в своих недавних обвинениях в адрес России не упомянул о ложных действиях Франции. По его мнению, отказ от выполнения обязательств и было истинной ложью со стороны Франции.

    Ранее Песков в ответ на заявления Макрона, обвинившего Россию во лжи в контексте украинского кризиса. напомнил о признаниях экс-президента Олланда о Минских соглашениях, которые никто из европейских стран не собирался выполнять.

    Макрон во время выступления перед гражданами Франции заявил, что «агрессия» России не знает границ и представляет угрозу для Франции и Европы.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел параллели между высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона и заявлениями Наполеона и Гитлера, отметив, что Макрон может пойти на бездумные шаги ради спасения своей репутации.

    Коментарии (15)
    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

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    8 марта 2025, 16:55 • Новости дня
    Захарова ответила на угрозы главы ВМС Украины по поводу Керченского моста

    Захарова ответила главе ВМС Украины на слова о троице и Керченском мосте

    Захарова ответила на угрозы главы ВМС Украины по поводу Керченского моста
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы ВМС Украины Алексея Неижпапы (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о возможной третьей атаке на Керченский мост, который заметил, что «Бог любит троицу». Она предупредила, что с таким отношением к религии Православная церковь Украины скоро «обретет их мощи».

    Мария Захарова отреагировала на угрозы, высказанные командующим ВМС Украины Алексеем Неижпапой.

    В интервью Guardian он заявил, что в Киеве обсуждают возможность проведения третьей операции по атаке на Керченский мост, ссылаясь на поговорку «Бог любит троицу», передает РИА «Новости».

    В ответ на его слова Захарова заявила: «С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ скоро обретет их мощи».

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее предупреждал, что возможная атака на Крым будет рассматриваться как эскалация конфликта. Он призвал власти Украины учитывать, что такие действия приведут к «неизбежному возмездию» с применением любых видов оружия.

    Также в Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы, используемые Киевом для атак на гражданские объекты, только усиливают убежденность в необходимости полного выполнения целей специальной военной операции. Российские власти осуждают подобные угрозы, рассматривая их как агрессивные действия, направленные против мирных жителей и инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в разговоре с пранкерами призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост.

    Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица допустил, что по Крымскому мосту может быть нанесен удар.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее резко высказалась в адрес немецких офицеров, принимавших участие в обсуждении атаки на Крымский мост.

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    8 марта 2025, 13:50 • Новости дня
    ВС России поразили питающий ВПК Украины объект энергетики
    ВС России поразили питающий ВПК Украины объект энергетики
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения и пунктам управления БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM, американский снаряд РСЗО HIMARS, а также 178 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45649 беспилотников, 600 ЗРК, 22083 танка и других бронемашин, 1523 боевые машины РСЗО, 22348 орудий полевой артиллерии и минометов, 32595 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    В субботу сообщалось, что в Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. А в ночь на 8 марта в Одессе были повреждены объекты критической инфраструктуры.

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    8 марта 2025, 18:33 • Новости дня
    Крест завалился на башне храма Киево-Печерской лавры в Киеве

    Золотой крест завалился на куполе церкви Киево-Печерской лавры в Киеве

    Крест завалился на башне храма Киево-Печерской лавры в Киеве
    @ kyiv.dsns.gov.ua

    Tекст: Мария Иванова

    На территории Киево-Печерской лавры в Киеве частично завалился золотой крест на храме, спасателям пришлось его демонтировать.

    Золотой крест частично завалился на башне Церкви Всех Святых, расположенной в Киеве на территории Киево-Печерской лавры. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что спасатели использовали автоколенчатый подъемник для демонтажа конструкции с купола храма, передает РИА «Новости».

    Завалившийся крест был снят, что позволило предотвратить возможные повреждения храма или травмы для посетителей.

    Сообщение о происшествии распространило агентство «РБК-Украина», подчеркнув, что оперативные действия спасателей помогли устранить потенциальную угрозу для исторического памятника.

    Церковь Всех Святых построена в стиле украинского барокко в 1696–1698 годах и посвящена празднику Всех Святых, который традиционно отмечается в первое воскресенье после праздника Троицы.

    Накануне стало известно, что мощи святых в Киево-Печерской лавре могут быть вывезены за границу.

    В феврале сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви.

    Ранее провокатор в Киево-Печерской лавре попытался сорвать богослужение митрополита Онуфрия.

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    8 марта 2025, 11:54 • Новости дня
    На Украине объявили в розыск Ивана Дорна, Макса Барских и Потапа
    На Украине объявили в розыск Ивана Дорна, Макса Барских и Потапа
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВС Украины разыскивают более десяти известных артистов, включая Ивана Дорна, Макса Барских (настоящее имя Николай Бортник) и Потапа (Алексей Потапенко – участник дуэта «Потап и Настя»), которые покинули страну с разрешением на концерты в поддержку армии, но не вернулись.

    ВСУ начали активный розыск по меньшей мере десяти известных артистов, которые покинули страну и не вернулись, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    В их число входят такие звезды как Иван Дорн, Макс Барских, Потап и Artik, а также участники группы MBreeze и певец Василий Демчук. Их обвиняют в уклонении от мобилизации.

    Сообщается, что эти артисты покинули Украину якобы для проведения концертов в поддержку ВСУ. Подозревается, что они могли обмануть или подкупить официальных лиц для выхода за пределы страны.

    По словам источников, их действия расцениваются как намеренное уклонение от исполнения гражданского долга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине вступил в силу запрет на выезд из страны для деятелей культуры и журналистов призывного возраста. В 2024 году в страну не вернулись более 500 представителей творческой интеллигенции.

    В марте украинская рок-группа MBreeze, после участия в отборе на «Евровидение-2025», решила остаться за границей и не возвращаться на Украину.

    Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, сообщил, что его концерты в Европе перенесены из-за того, что министерство культуры Украины отказало в разрешении на выезд.


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    8 марта 2025, 09:18 • Новости дня
    Hill: Трамп начал оказывать давление на Россию
    Hill: Трамп начал оказывать давление на Россию
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США за несколько дней до встречи членов своей администрации с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии пригрозил России санкциями и в то же время предупредил о прекращении помощи Украине, если Киев не согласится прекратить конфликт, пишет The Hill.

    По данным агентства, Трамп начал оказывать давление на Россию, пригрозив ввести санкции против Москвы, за несколько дней до встречи членов своей администрации с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    The Hill пишет, что цель переговоров – обсудить пути прекращения войны.

    В то же время издание указывает, что Трамп предупредил, что США полностью прекратят поддержку Украины, если Киев не согласится на прекращение конфликта с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта. Президент США также рассматривает возможность введения новых санкций против России, среди которых он упомянул введение новых пошлин и ограничений в банковском секторе.

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    8 марта 2025, 17:40 • Новости дня
    Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде

    Зеленский заявил, что не примет участие во встрече с США в Саудовской Аравии

    Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать во встрече с делегацией США в Саудовской Аравии, вместо него отправятся представители украинской дипломатии и военного ведомства.

    Зеленский в своем заявлении отметил, что следующую неделю начнет с визита в Саудовскую Аравию, но там не примет участие в переговорах с американской делегацией. Он уточнил, что на встречу с американской командой останутся украинские дипломатические и военные представители.

    Вместо него на встречу отправятся глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский сообщал, что планирует совершить визит в Саудовскую Аравию 10 марта для переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    Канал Fox News отмечал, что Зеленский не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии. Также телеканал заявил, что американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

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    8 марта 2025, 20:04 • Новости дня
    ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

    Гладков сообщил о повреждении домов и ЛЭП после обстрела ВСУ Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области, в результате чего были повреждены здания и нарушено электроснабжение, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области.

    Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса повреждено остекление частного домовладения. В городе Шебекино сбит беспилотник, и повреждена кровля неэксплуатируемого здания.

    Кроме того, в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района четыре жилых дома и одно транспортное средство получили повреждения. Также под удар дрона ВСУ попала линия электропередачи, из-за чего часть жителей временно остались без света.

    Гладков добавил, что за минувшие сутки противник более тридцати раз атаковал регион с помощью дронов.

    Ранее в Белгородской и Курской областях в течение полутора часов системы ПВО сбили пять украинских беспилотников.

    В субботу системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью.

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    8 марта 2025, 11:19 • Новости дня
    Моравецкий: Зеленский ошибся в оценке Трампа

    Моравецкий заявил, что Зеленский просчитался, рассчитывая на отсутствие Трампа в Белом доме

    Моравецкий: Зеленский ошибся в оценке Трампа
    @ WILL OLIVER/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что Владимир Зеленский допустил ошибку, поддержав Камалу Харрис и Джо Байдена вместо Дональда Трампа, что может повлиять на независимость Украины.

    Как сообщает РИА «Новости», бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинский президент Владимир Зеленский ошибся в своих политических расчетах, полагая, что Дональд Трамп не вернется в Белый дом. По словам Моравецкого, Зеленский сделал ставку на Камалу Харрис и Джо Байдена, что оказалось неверным решением в долгосрочной политической перспективе.

    Моравецкий подчеркнул, что всех, кто может трезво оценивать ситуацию, понимают, что без поддержки США независимость Украины невозможна. Он отметил, что «это жестокая правда»,.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах, которые пройдут в Саудовской Аравии. Кроме того, в Киеве отказались извиняться за поведение президента Зеленского во время его визита в США. Сообщалось также, что США угрожали раскрыть факты коррупции на Украине, если Киев откажется от сделки по ископаемым.

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    8 марта 2025, 11:31 • Новости дня
    Военкор Коц опубликовал видео боя дронов «Вега» и «Баба Яга» на Украине
    Военкор Коц опубликовал видео боя дронов «Вега» и «Баба Яга» на Украине
    @ t.me/sashakots

    Tекст: Александра Юдина

    Военный корреспондент Константин Коц разместил видео воздушного боя между российским дроном «Вега» и украинским дроном «Баба Яга», который произошел на покровском направлении.

    В своем Telegram-канале он опубликовал видео, которое демонстрирует воздушное столкновение ударных дронов России и Украины.

    На видео запечатлена дуэль между FPV-дроном отряда спецназначения «Вега» и украинским дроном «Баба Яга». События происходят на покровском направлении.

    Кадры показывают, как дроны сталкиваются в воздухе. В результате удара дрон противника падает на землю.

    После этого «Вега» наносит еще один удар по упавшему украинскому беспилотнику, что подчеркивает напряженность и интенсивность противостояния.

    В феврале российский снайпер в темноте уничтожил украинский гексакоптер «Баба-Яга».

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    8 марта 2025, 19:21 • Новости дня
    Киев признал эффективность методов ВС России против морских дронов

    Командующий ВМСУ Неижпапа признал эффективность методов ВС России против морских дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Россия нашла действенные способы борьбы с украинскими морскими беспилотниками, сообщила The Guardian.

    Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью британской газете Guardian признал, что Россия разработала эффективные методы борьбы с украинскими морскими дронами, передает РИА «Новости».

    Ранее ученые ЧелГУ разработали первую в России головку самонаведения с широким углом обзора для ракетных систем, направленных на борьбу с беспилотниками самолетного типа.

    Российские ученые успешно испытали систему защиты от дронов при помощи сеток и тросов.

    Также сообщалось об испытаниях нового способа борьбы с безэкипажными катерами противника на Черноморском театре военных действий.

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    8 марта 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину

    Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области

    Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны, а такэе двух штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Ивашковского, 1-го Княжьего, Локни и Малой Локни, Махновки, Орловки, Рубанщины, Суджи и Черкасской Конопельки, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Викторовкой, Горналем, Казачьей Локней, 1-м Княжьим, Колмаковым, Косицей, Кубаткиным, Меловым, Мирным, Олешней, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Журавкой, Запсельем, Миропольем, Новеньким, Юнаковкой и Яблоновкой в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены две машины пехоты, в том числе немецкая БМП Marder, два бронетранспортера, семь бронемашин, две немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета, три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    В плен сдался один военнослужащий ВСУ.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65580 военнослужащих, 386 танков, 298 машин пехоты, 259 бронетранспортеров, 2144 бронемашины, 2341 автомобиль, 522 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее военкоры сообщили о прорыве обороны ВСУ российскими войсками в Курской области.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР.

    Коментарии (5)
    8 марта 2025, 08:59 • Новости дня
    Bloomberg: Россия готова обсудить перемирие с Украиной

    Tекст: Александра Юдина

    Россия выразила готовность к обсуждению перемирия с Украиной, если предварительно будут согласованы основные принципы мирного соглашения, включая детали миротворческой операции, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, Россия готова обсудить временное прекращение огня с Украиной, но только при условии предварительного согласования основных принципов будущего мирного соглашения, передает RT.

    В публикации указывается, что Россия рассматривает возможность обсуждения идеи перемирия, если на переговорах будет достигнут прогресс в направлении окончательного мирного урегулирования.

    При этом, обсуждение может затронуть и идею миротворческой операции, но только если будут четко определены ее цели, состав участников и количество контингента.

    По данным Bloomberg, Россия подчеркивает, что любые миротворческие инициативы должны быть четко согласованы с обеими сторонами конфликта, чтобы минимизировать риски и обеспечить надежное и долгосрочное мирное решение.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности ввести полный пакет санкций против российской энергетики для достижения мира на Украине. Президент США сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.


    Коментарии (26)
    8 марта 2025, 14:23 • Новости дня
    На Украине ослабла критика 8 Марта после сокращения USAID
    На Украине ослабла критика 8 Марта после сокращения USAID
    @ Сергей Юматов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Критика празднования 8 Марта на Украине резко ослабла после решения США сократить программы USAID, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    По его словам, критика празднования Международного женского дня на Украине, обычно называемого «советским пережитком», заметно сократилась после того, как США приняли решение уменьшить программы USAID на украинской территории, передает РИА «Новости».

    Гончаренко добавил, что раньше в украинских медиа публиковались материалы, осуждающие поздравления и подарки в этот день.

    По мнению Гончаренко, сокращение финансирования со стороны USAID привело к уменьшению критики праздника, и общественное мнение частично вернулось к более традиционным взглядам на эту дату.

    Он подчеркнул, что без поддержки в виде грантов критика практически исчезла, и украинцы возвращаются к празднованию, как это было раньше, с поздравлениями и дарением цветов.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях оценки ее соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    Вскоре Вашингтон приостановил выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID. Агентство по международному развитию США заморозило проекты проекты на Украине по указанию правительства.

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