Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.21 комментарий
ВС России уничтожили беспилотники в Воронежской области
В Воронежской области подавили более пяти дронов без пострадавших и разрушений
Силы ПВО и средства РЭБ в Воронежской области уничтожили более пяти БПЛА, предотвратив ущерб и жертвы, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По словам Гусева, в двух районах области были уничтожены и подавлены более пяти беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.
В сообщении Гусев отметил: «Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет». Губернатор подчеркнул, что дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы справились с угрозой.
Ранее силы ПВО отразили атаку беспилотников в Рязанской области. До этого стало известно, что российские военные перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над Белгородской и Ростовской областями.