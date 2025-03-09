Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Рязанской области

Губернатор Рязанской области сообщил об уничтожении беспилотников силами ПВО

Tекст: Максим Попов

Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram, силами ПВО были уничтожены беспилотные летательные аппараты над территорией Рязани. По его словам, по предварительной информации, никто не пострадал, а жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не понесли ущерба.

На месте падения обломков работают оперативные службы, которые оценивают возможный материальный ущерб от инцидента. Обстоятельства происшествия изучаются, ведется расследование для определения источника и цели полета беспилотников.

По словам Малкова, силы ПВО сработали четко, что позволило избежать возможных разрушений и жертв среди населения.

Ранее средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над Белгородской и Ростовской областями.