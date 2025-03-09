Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.21 комментарий
Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Рязанской области
Губернатор Рязанской области сообщил об уничтожении беспилотников силами ПВО
В Рязанской области силы ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты, обломки которых не нанесли ущерба ни людям, ни зданиям.
Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram, силами ПВО были уничтожены беспилотные летательные аппараты над территорией Рязани. По его словам, по предварительной информации, никто не пострадал, а жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не понесли ущерба.
На месте падения обломков работают оперативные службы, которые оценивают возможный материальный ущерб от инцидента. Обстоятельства происшествия изучаются, ведется расследование для определения источника и цели полета беспилотников.
По словам Малкова, силы ПВО сработали четко, что позволило избежать возможных разрушений и жертв среди населения.
Ранее средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над Белгородской и Ростовской областями.