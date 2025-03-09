США в январе импортировали рекордное количество удобрений из России

Россия нарастила экспорт удобрений в США до 85,5 млн долларов, максимума с мая

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», американские компании в январе 2024 года увеличили закупки российских удобрений на 20% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Общая стоимость импорта достигла 85,5 млн долларов, что стало максимумом с мая 2023 года.

Основной вклад в рост поставок внесли азотные удобрения, объемы ввоза которых выросли на 25% и составили 66,4 млн долларов. Закупки калийных подкормок увеличились на 5%, составив 18,5 млн долларов. Смешанные удобрения практически не пользовались спросом: их объем закупок составил всего 613 тыс. долларов, что ненамного выше прошлогоднего значения в 568 тыс. долларов.

Несмотря на прирост поставок, Россия опустилась на третье место среди основных поставщиков удобрений на американский рынок. Саудовская Аравия заняла вторую позицию благодаря трехкратному увеличению экспорта до 114,3 млн долларов. Лидером осталась Канада с поставками на 316,3 млн долларов, что на 17% больше предыдущего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торговая палата США обсудили возможность снятия антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что США вели тайные переговоры о поставках российского газа в Германию.