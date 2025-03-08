Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.28 комментариев
Штурмовик подорвал блиндаж ВСУ миной на запорожском направлении
Разведчик 42-й гвардейской дивизии ВС РФ подорвал блиндаж ВСУ миной ТМ-62
На запорожском направлении разведчик 42-й гвардейской дивизии России подорвал украинский блиндаж, успешно забросив туда противотанковую мину ТМ-62 для дистанционной активации.
Как сообщает РИА «Новости», разведчик из штурмового подразделения 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил России успешно провел операцию против позиций ВСУ на запорожском направлении. Командир взвода с позывным «Гром» рассказал, что штурмовик смог незаметно подобраться к украинскому блиндажу и заложить внутри противотанковую мину ТМ-62, специально подготовленную для последующего дистанционного подрыва.
По словам «Грома», в результате операции блиндаж противника был полностью уничтожен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группа подрывников ВС России, известная как «хоккеисты», успешно прорвала оборону ВСУ на кураховском элеваторе, используя противотанковые мины ТМ-62. Противотанковые мины ТМ-62 нашли новое применение в ходе штурма Урожайного, где их использовали для подрыва опорных пунктов украинских военных.