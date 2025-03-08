Разведчик 42-й гвардейской дивизии ВС РФ подорвал блиндаж ВСУ миной ТМ-62

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», разведчик из штурмового подразделения 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил России успешно провел операцию против позиций ВСУ на запорожском направлении. Командир взвода с позывным «Гром» рассказал, что штурмовик смог незаметно подобраться к украинскому блиндажу и заложить внутри противотанковую мину ТМ-62, специально подготовленную для последующего дистанционного подрыва.

По словам «Грома», в результате операции блиндаж противника был полностью уничтожен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группа подрывников ВС России, известная как «хоккеисты», успешно прорвала оборону ВСУ на кураховском элеваторе, используя противотанковые мины ТМ-62. Противотанковые мины ТМ-62 нашли новое применение в ходе штурма Урожайного, где их использовали для подрыва опорных пунктов украинских военных.