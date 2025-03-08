Спецслужбы Таджикистана: Инструктор боевиков в «Крокусе» не является гражданином страны

Спецслужбы Таджикистана сообщили о гражданстве арестованного инструктора из Афганистана

Tекст: Мария Иванова

Спецслужбы Таджикистана подтвердили, что Мохаммад Шарифулла, задержанный американскими властями за пособничество террористической деятельности, является гражданином Афганистана, а не Таджикистана. Шарифулла признался в том, что обучал террористов, участвовавших в нападении на «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года, передает РИА «Новости».

По данным источника, Шарифулла был передан властям США Пакистаном. В Таджикистане он ни ко каким уголовным делам не проходит.

Президент США заявил о поимке Шарифуллы, отметив причастность к гибели американских военных при выводе войск из Афганистана.

Пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт уточнила, что Шарифулла признался в атаках на аэропорт в Кабуле и других нападениях в России и Иране. Эти признания он подтвердил агентам ФБР.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие использовали автоматическое оружие и устроили поджог, унеся жизни 145 человек. Ответственность взяла группировка «Вилаят Хорасан», связанная с ИГ. По данным ФСБ России, координация атак велась из афгано-пакистанской зоны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мохаммад Шарифулла, задержанный Соединенными Штатами Америки, признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», заявив, что он инструктировал нападавших от имени «Вилаят Хорасан».

В начале марта следственные действия по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске завершены, обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

Между тем стало известно, что три фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холл» планировали устроить еще один взрыв на набережной Каспийска, изготовив самодельное взрывное устройство.