Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» планировали теракт в Каспийске

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» планировали теракт на набережной Каспийска

Tекст: Мария Иванова

Три фигуранта дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» готовили еще один теракт на набережной в городе Каспийске, сообщает ТАСС. О планах преступников свидетельствуют материалы уголовного дела.

Согласно данным, фигуранты Солиев У. А., Исмоилов З. А. и Гадоев Ш. Н. с ноября 2023 года по март 2024-го приобрели и перевозили оружие, включая автоматы Калашникова и пистолет Макарова. В марте 2024 года они изготовили самодельное взрывное устройство, которое планировали использовать для террористического акта в Дагестане.

Вместе с ними в деле фигурируют еще двое граждан Таджикистана – Солиев М. А. и Хамидов Х. А. Эти лица обеспечивали исполнителей теракта огнестрельным оружием. Все фигуранты были задержаны 31 марта прошлого года в ходе спецоперации в Каспийске и других регионах Дагестана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холл» выделено в отдельное производство для 19 фигурантов, а срок следствия продлен до мая 2025 года.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест четырем обвиняемым в теракте до 24 марта по ходатайству следствия. Завершено расследование дела, и стороны приступают к ознакомлению с его материалами, среди пострадавших около тысячи человек.