Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.0 комментариев
Завершено расследование дела о теракте в «Крокусе»
Адвокат сообщил о завершении расследования дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
Завершено расследование дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, стороны приступают к ознакомлению с его материалами, среди пострадавших около тысячи человек, рассказал адвокат одного из обвиняемых Олег Власов.
Адвокат одного из обвиняемых Олег Власов сообщил ТАСС о завершении расследования дела о теракте, произошедшем в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.
Стороны, включая потерпевших, начали знакомиться с его материалами. По словам адвоката, учитывая количество потерпевших, которое составляет около тысячи человек, передача дела для судебного рассмотрения может затянуться.
«Следственные действия по делу завершены, стороны приступили к ознакомлению с его материалами. По закону первыми это делают потерпевшие, а их там порядка тысячи человек. Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро», – уточнил Власов.
Отметим, накануне другой адвокат Александр Ярин заявил, что не получал уведомления о завершении следствия по этому делу, где его подзащитный обвиняется в пособничестве.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что по уголовному делу о террористическом акте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в качестве обвиняемых проходят 27 человек.