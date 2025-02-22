Дело 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» выделили в отдельное производство

Дело 19 обвиняемых по теракту в «Крокусе» выделили в отдельное производство

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело о теракте в концертном зале «Крокус сити холл», в котором задействованы 19 обвиняемых, выделено в отдельное производство, передает ТАСС. Срок следствия был продлен до 22 мая 2025 года. В настоящее время обвиняемые приступают к ознакомлению с материалами дела, которое состоит из 200 томов.

В рамках одного производства объединены десять уголовных дел, в которых привлечены 27 человек. По делу назначено более 1300 судебных экспертиз, таких как судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические и другие.

Почти 100 потерпевших, чьи интересы представляет коллегия адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры», получили доступ к материалам дела. Ознакомление с ними начнется на следующей неделе. Адвокат Игорь Трунов подтвердил участие представляемых им потерпевших в судебных заседаниях по продлению меры пресечения обвиняемым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд продлил арест исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле». Собственника «Крокуса» признали потерпевшим по данному делу. Следственные органы завершили расследование дела о теракте в «Крокусе».