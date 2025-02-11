Многие из релокантов понаговорили и понаписали такого, что теперь опасаются ступать на российскую почву, помня о печальной судьбе певца Шарлота, который за свою неудачную клоунаду получил пять лет колонии. Но люди меняются – а неласковый прием за границей особенно побуждает их к переоценке своих поступков.0 комментариев
Собственника «Крокуса» признали потерпевшим по делу о теракте
Компания «Крокус интернэшнл» признана потерпевшей по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»
Собственник концертного зала в «Крокус Сити Холле» компания «Крокус интернэшнл» признана пострадавшей стороной по делу о теракте, следует из материалов уголовного дела.
Компания «Крокус интернэшнл» была признана потерпевшей в рамках уголовного дела, возбужденного по нескольким статьям Уголовного кодекса России, включая террористический акт и незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Согласно решению суда, потерпевший может участвовать в судебном процессе, знакомиться с материалами дела и предъявлять гражданский иск для компенсации нанесенного ущерба, передает ТАСС.
Ранее адвкоат сообщил, что расследование дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске завершено, и стороны приступают к ознакомлению с его материалами.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что по уголовному делу проходят 27 обвиняемых.
Трагедия произошла 22 марта в «Крокус Сити Холле», унесла жизни 144 человек и оставила раненными 551, потерпевшими по делу признаны более 1,7 тыс. человек.