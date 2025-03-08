Йокич первым в истории НБА сделал трипл-дабл 30+20+20 в матче

Никола Йокич первым в НБА набрал 31 очко, 21 подбор и 22 передачи в одном матче

Tекст: Мария Иванова

Йокич совершил историческое достижение в Национальной баскетбольной ассоциации. В матче против «Финикс Санз» Йокич стал первым игроком, которому удалось набрать 31 очко, 21 подбор и 22 передачи. Этот уникальный трипл-дабл позволил его команде одержать победу в овертайме со счетом 149:141, передает РИА «Новости».

За 44 минуты на площадке Йокич продемонстрировал выдающуюся игру, обеспечив свою команду победой. До нынешнего момента ни один игрок НБА не добивался таких показателей в одном матче. Самым результативным игроком встречи стал Девин Букер из «Финикс Санз», набравший 34 очка.

Йокич, которому на данный момент 30 лет, был выбран «Денвер Наггетс» на драфте НБА 2014 года под общим 41-м номером. В 2023 году он стал чемпионом лиги и получил звание самого ценного игрока (MVP) финала плей-офф. Также он трижды признавался MVP регулярного чемпионата.

По итогам текущего сезона «Денвер Наггетс» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, в то время как «Финикс Санз» находятся на десятой строчке.

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