ВВС Южной Кореи: Пилот сбросил бомбы на деревню Ногок во время учений по ошибке

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап, пилот Военно-воздушных сил Южной Кореи по ошибке сбросил бомбы на деревню Ногок. Инцидент произошел в окрестностях военного полигона, где проходили совместные учения с США. Ошибка пилота была связана с неверным вводом координат.

В результате этого инцидента пострадали не менее 15 человек, также были повреждены семь зданий, включая церковь. Сообщается, что в момент падения бомб рядом проезжал небольшой грузовик, двое пассажиров которого также получили травмы.

Ранее ВВС Южной Кореи отмечали, что в ходе учений произошел «нештатный сход» восьми авиационных бомб MK-82 с двух истребителей KF-16. Боеприпасы упали на улице в деревне Ногок района Идон города Пхочхон. В учениях принимали участие около 160 единиц техники, включая танки, гаубицы, вертолеты и истребители.

Как писала газета ВЗГЛЯД, количество пострадавших от случайногосброса бомбы на деревню Ногок в Южной Корее достигло 15 человек, двое из них получили тяжелые травмы.

Ранее в результате нештатного схода восьми авиабомб с истребителя KF-16 местным жителям деревни Ногок приказали эвакуироваться. США и

Южная Корея организовали совместные учения военно-воздушных сил, в которых участвовали стратегический бомбардировщик B-1B и истребители F-35A, F-15K и F-16 для демонстрации сдерживания угроз.