Минтруд предупредил о нехватке педагогов в будущем

Минтруд: Лишь половина выпускников педагогических вузов работает по специальности

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов сообщил, что несмотря на высокий уровень трудоустройства (около 80%), лишь 40-50% выпускников педагогических вузов работают по своей специальности. Пудов отметил, что текущие тенденции могут привести к недостатку специалистов для покрытия кадровой потребности в сфере образования.



Замминистра также указал на то, что данные целевого приема подтверждают неготовность многих выпускников работать по специальности. Из почти 32 тыс. целевых мест в прошедшую кампанию было подано менее 20 тыс. заявок. В связи с этим Минтруд предложил ряд мер для исправления ситуации, включая развитие профориентации и адресное сопровождение обучающихся.

Пудов также рассказал о совместной работе по формированию новых систем оплаты труда, в которую вовлечены Минздрав, Минпросвещения и Министерство образования и науки. Эти меры направлены на создание более привлекательных условий для педагогов.

В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что нагрузка на педагогов в разных регионах РФ варьируется от 1 до 1,9 ставки, в среднем составляя 1,44 ставки. Это может быть скорректировано через формирование примерных штатных расписаний школ и упорядочивание нагрузки на школьников.

Также, как сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, планируется предоставление студентам непедагогических специальностей возможности получения дополнительной педагогической квалификации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила поправку, требующую от школьников набора минимальных баллов на ГИА-9 для перехода в десятый класс в двенадцати регионах, где пройдет эксперимент. В этих двенадцати российских регионах школьники смогут перейти в десятый класс при условии набора минимальных баллов по ОГЭ, которые будут установлены самими регионами.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять законопроект, запрещающий иностранным агентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью на территории России.

