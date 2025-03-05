Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Минтруд предупредил о нехватке педагогов в будущем
Минтруд: Лишь половина выпускников педагогических вузов работает по специальности
В Министерстве труда заявили, что лишь около половины выпускников педагогических вузов находят работу по специальности, что может привести к нехватке педагогов в будущем при сохранении текущих тенденций.
Как передает ТАСС, замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов сообщил, что несмотря на высокий уровень трудоустройства (около 80%), лишь 40-50% выпускников педагогических вузов работают по своей специальности. Пудов отметил, что текущие тенденции могут привести к недостатку специалистов для покрытия кадровой потребности в сфере образования.
Замминистра также указал на то, что данные целевого приема подтверждают неготовность многих выпускников работать по специальности. Из почти 32 тыс. целевых мест в прошедшую кампанию было подано менее 20 тыс. заявок. В связи с этим Минтруд предложил ряд мер для исправления ситуации, включая развитие профориентации и адресное сопровождение обучающихся.
Пудов также рассказал о совместной работе по формированию новых систем оплаты труда, в которую вовлечены Минздрав, Минпросвещения и Министерство образования и науки. Эти меры направлены на создание более привлекательных условий для педагогов.
В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что нагрузка на педагогов в разных регионах РФ варьируется от 1 до 1,9 ставки, в среднем составляя 1,44 ставки. Это может быть скорректировано через формирование примерных штатных расписаний школ и упорядочивание нагрузки на школьников.
Также, как сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, планируется предоставление студентам непедагогических специальностей возможности получения дополнительной педагогической квалификации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила поправку, требующую от школьников набора минимальных баллов на ГИА-9 для перехода в десятый класс в двенадцати регионах, где пройдет эксперимент. В этих двенадцати российских регионах школьники смогут перейти в десятый класс при условии набора минимальных баллов по ОГЭ, которые будут установлены самими регионами.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять законопроект, запрещающий иностранным агентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью на территории России.