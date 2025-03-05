В Чите открыли первый гимнастический зал по народной программе «Единой России»

Tекст: Валерия Городецкая

Строительство зала завершилось за 11 месяцев под контролем активистов партии «Единая Россия», сообщается на сайте партии. Общая площадь зала составляет более 1,5 тыс. кв. метров, здесь будут работать секции по спортивной гимнастике и проводиться соревнования.

На церемонии открытия присутствовали секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, олимпийский чемпион Никита Нагорный и губернатор края Александр Осипов. Якушев отметил, что «Единая Россия» придает большое значение развитию спорта, поскольку спорт помогает молодежи развиваться и закаляет характер.

Александр Осипов подчеркнул, что Забайкальский край долгое время имел самый низкий показатель по оснащенности спортивными объектами, но благодаря программе партии ситуация изменилась. Он добавил, что в регионе построены десятки новых объектов, включая залы для бокса и борьбы.

Никита Нагорный добавил, что уровень развития спорта в России сейчас очень высок, и такие залы, как в Чите, важны для мотивации детей и их дальнейших успехов. Народная программа «Единой России» включает почти 400 положений и была сформирована при участии более 2,5 млн россиян.

Якушев также выступил на совете первичных и местных отделений «Единой России» в Забайкалье. Он подчеркнул важность организации постоянного взаимодействия секретарей первичек и муниципальных депутатов. По его словам, в 2024 году произошла перезагрузка работы первичных отделений, и в 2025 году партия нацелена на активное сотрудничество с муниципальными депутатами. Якушев отметил, что муниципальные депутаты и секретари первичек должны быть близки к людям, чтобы эффективно решать местные проблемы.

Секретарь Генсовета отметил также, что «Единая Россия» должна отчитаться о реализации народной программы и собрать новые предложения. Важной задачей остается поддержка участников СВО и их семей, а также продолжение гуманитарной миссии. Якушев подчеркнул, что партия будет заниматься этим столько, сколько потребуется.

Якушев акцентировал внимание на развитии молодежного крыла партии. Он подчеркнул важность привлечения молодых людей и активного участия их в волонтерских миссиях. Также планируется более активное вовлечение сотрудников силовых органов в институт сторонников, что станет возможным, несмотря на законодательные ограничения на членство в политических партиях.

На форуме также обсуждались региональные проекты по поддержке участников СВО и развитие «Женского движения Единой России» в Забайкалье, включая проекты по поддержке женского здоровья и образовательные программы.