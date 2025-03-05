Мишустин рассказал, как выбирать цветы для женщин

Мишустин посоветовал выбирать цветы по настроению и случаю

Tекст: Александра Юдина

В преддверии Международного женского дня Мишустин рассказал о том, как лучше выбирать цветы для женщин, отметил, что выбор зависит от настроения и женщины, которой предназначен подарок, передает ТАСС.

Премьер добавил, что мужчины должны обращать внимание на предпочтения женщин и дарить цветы, которые понравятся.

Мишустин также отметил, что дарит разнообразные цветы, и процитировал четверостишие: «Дарите вашим женщинам цветы, / Пусть от улыбок просияют лица. / Еще совсем немножко теплоты, / Она с любовью к вам же возвратится». Сотрудницы комплекса согласились с премьером, отметив, что такие подарки всегда радуют девушек.

В ходе беседы Мишустин пошутил, заметив, что, поскольку тепличный комплекс занимается выращиванием роз, он предпочел подарить сотрудницам корзинки с другими цветами. Девушки с благодарностью приняли презент, подчеркнув, что любая девушка будет рада цветам от мужчины.

Ранее Мишустин рассказал, как его отец всегда дарил матери полевые цветы, предпочитая незабудки, ландыши и ромашки.