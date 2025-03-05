Мишустин поделился семейной традицией дарить полевые цветы на праздники

Tекст: Александра Юдина

Мишустин в беседе с сотрудницами тепличного комплекса «Подосинки» рассказал о семейных традициях дарить полевые цветы, передает ТАСС.

Работницы предприятия спросили у главы правительства, какие цветы он предпочитает дарить, на что Мишустин ответил теплыми воспоминаниями об отце.

По его словам, в их семье было принято дарить полевые цветы, такие как незабудки, ландыши и ромашки.

Также премьер пообещал продлить программу льготного кредитования для поддержки отечественного цветоводства.

Учредитель комплекса Юлия Чарышкина сообщила о необходимости данной программы, отметив, что производство роз в России значительно возросло благодаря ей.

Мишустин отметил, что объем потребления роз в России составляет 1,8 млрд штук в год, из которых в стране производится около 400 млн. Это в два раза больше, чем в 2022 году.

Глава правительства подчеркнул, что программа льготного кредитования сыграла ключевую роль в расширении производства. Он также обсудил с министром сельского хозяйства Оксаной Лут возможность продления этой программы и пообещал вскоре объявить о принятом решении.

Тепличный комплекс «Подосинки», который посетил Мишустин, специализируется на выращивании более 30 сортов роз, включая одноголовые и кустовые.

Производство ведется на высокотехнологичном уровне: розы растут на субстрате, жизненный цикл одного побега составляет 1,5 месяца, а каждая система автоматизирована для оптимального управления климатом. Благодаря этой организации производства, ежегодно с одного куста получают около 300 цветов.

Комплекс также занимается самостоятельным разведением посадочного материала после введения санкций на поставку из стран ЕС. Это решение было принято для обеспечения независимости России в сфере цветочного производства.

В тепличном комплексе в Раменском введены в эксплуатацию отделения для тестирования новых сортов роз и отделение для черенкования, а также идет строительство третьего блока теплиц площадью 6 га.

В преддверии 8 марта цены на тюльпаны в России взлетели на 25%.