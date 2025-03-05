СК рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве главы района в Алтайском крае

СК: Подозреваемый в убийстве главы района в Алтайском крае находится в сознании

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина находится в сознании, однако он в тяжелом состоянии и не может воспринимать информацию, а также контактировать с другими людьми, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Отмечается, что подозреваемый Анатолий Фенин пытался через суд оспорить свое увольнение с должности директора АО «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе».

В инстанции не уточнили дату подписания приказа об увольнении Фенина, но, по данным картотеки, иск был подан 21 февраля 2025 года, его приняли к производству 24 февраля.

Суд назначили на 12 марта.

Между тем в администрации Завьяловского района сообщили, что похороны Онищенко пройдут в пятницу, 7 марта, но точное время и место не известны.

СК сообщал, что Онищенко убили при выходе из кафе. Источник отмечал, что подозреваемый – это глава МУП «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе» Анатолий Фенин.

СК указывал, что мотивом для убийства мог быть конфликт, из-за которого подозреваемого отстранили от должности директора предприятия.