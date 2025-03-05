США заявили о готовности расширить добычу критически важных минералов

Эксперт: Заморозка военной помощи США Украине обострит внутриевропейские конфликты

Политолог Блохин: Самоустранение США от помощи Украине обострит борьбу за лидерство в Европе

Tекст: Анастасия Куликова

«На фоне сообщений о приостановке администрацией Дональда Трампа военной помощи ВСУ украинскому руководству остается только надеяться на Европу. Впрочем, у главы Белого дома есть рычаги, которые позволили бы ему принудить и европейских политиков проводить тот же курс, что и США», – отметил Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

Так, в арсенале Вашингтона – военные инструменты, а также экономические, в том числе пошлины. Собеседник напомнил, что в Европе существует разветвленная сеть американских баз. Одна из самых больших – это Рамштайн на территории Германии.

«Другой вопрос, воспользуется ли президент Трамп этим? Не исключаю, что его попытки встретят сопротивление со стороны глубинного государства, демократов», – добавил политолог. По прогнозам Блохина, Трамп продолжит давить на европейских лидеров–членов НАТО, чтобы те увеличивали расходы на оборону.

«Тем временем в Европе под микроскопом будут следить, как складываются отношения между республиканцем и истеблишментом. Некоторые политики надеются, что Трампа победят – и в итоге он скатится к русофобии», – отметил эксперт. Впрочем, аналитик допускает, что Старый Свет сам несколько скорректирует свою позицию по оказанию помощи Украине при определенных вводных.

«Пока Китай, Россия и Соединенные Штаты продолжают экономически развиваться, страны ЕС и Британия стагнируют, и положение дел для них лишь ухудшается. Когда европейцы осознают, что причиной этому служит их политика на украинском треке, они, думаю, ее пересмотрят», – полагает Блохин. Однако, как считает политолог, в Европе обострится и внутриполитическая борьба.

«Там нет того «модератора», который организовывал бы «крестовый поход». Ранее этим занимались США во главе с Джо Байденом. Но сейчас Вашингтон самоустраняется и переориентируется на Китай. На этом фоне на континенте, скорее всего, не будет консолидированного блока, а усилится историческая конкуренция между Британией, Германией и Францией. Никто из них не согласится, чтобы оппонент оказался номером один в Европе», – заключил Блохин.

Ранее представитель Белого дома подтвердил приостановку военной помощи Украине. Как уточнил чиновник, решение будет действовать до тех пор, пока США не убедятся в желании Киева содействовать в урегулировании конфликта, передает Reuters. Он подчеркнул, что Вашингтон «сфокусирован на мире», поэтому союзники тоже должны быть «привержены этой цели».

По данным Bloomberg, Штаты остановили не только будущие поставки, но и те, которые уже находятся в пути: на самолетах, кораблях или в транзитной зоне в Польше. Отмечается, что речь идет о «критически важных боеприпасах», об управляемых реактивных системах залпового огня, о противотанковом оружии. В целом это затронет поставки более чем на один млрд долларов, пишет The New York Times.

По оценкам CNN, Украина без военной помощи США сможет поддерживать нынешний темп боев от нескольких недель до нескольких месяцев, до начала лета. «Они не падают со скалы, но когда ваши поставки сокращаются вдвое, в конечном итоге это проявляется на линии фронта. Их линии фронта будут продолжать прогибаться и в конечном итоге сломаются», – прогнозирует собеседник телеканала.

Решение Белого дома было принято после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете в минувшую пятницу. По мнению американского лидера, тот, кто будет выступать против заключения мирной сделки по Украине, не задержится надолго.

«Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не продержится долго. Этого человека не будут слушать долго. Потому что я верю, что Россия хочет заключить соглашение. Я верю, что народ Украины, безусловно, хочет заключить соглашение», – сказал он.

Республиканец отметил, что за последние два дня ему позвонили «четыре премьер-министра и пять президентов», чтобы обсудить прекращение конфликта на Украине. «Мы собираемся заключить сделки со всеми, включая Европу и европейские страны», – заверил Трамп.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков.