Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.27 комментариев
США затруднились назвать новую дату подписания соглашения о недрах с Киевом
Министр финансов США сообщил, что дата подписания соглашения с Киевом не определена
Дата подписания соглашения с Киевом о совместной разработке недр пока не назначена, несмотря на попытки извинений президента Зеленского, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
Как отметил Бессент, новая дата подписания соглашения с Киевом о совместной разработке украинских недр пока не установлена, передает РИА «Новости». «Подписания пока не запланировано», – сказал он в интервью американскому телеканалу Fox News.
Напомним, сделка о совместном использовании украинских природных ресурсов была сорвана на прошлой неделе, когда президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за его поведение в Белом доме.
Впоследствии Зеленский выразил сожаление, но официальных извинений так и не принес.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, администрация Трампа решила добиться от Зеленского публичных извинений за перепалку в Белом доме.