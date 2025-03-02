США решили добиться от Зеленского публичных извинений за перепалку в Белом доме

Bloomberg: Администрация Трампа хочет публичных извинений от Зеленского за перепалку

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает агентство Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа требует, чтобы Владимир Зеленский принес публичные извинения после перепалки, произошедшей на их встрече в Белом доме. Инцидент произошел в ближайшую пятницу, когда Зеленский и Трамп встретились в Вашингтоне.

По данным Fox News, встреча превратилась в конфликт, после чего Трамп якобы «вышвырнул» украинского президента, почувствовав неуважение с его стороны. В результате напряженности стороны решили отменить подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной, которая должна была состояться в рамках этого визита.

В частных беседах администрация США дала понять, что они ожидают публичных извинений от Зеленского для восстановления дипломатических отношений. Ранее государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CNN также подчеркнул необходимость извинений со стороны Зеленского, чтобы сгладить ситуацию, возникшую после встречи с Трампом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск предлагал остановить конфликт на Украине во время встречи в Вашингтоне, в то время как Владимир Зеленский стремился получить больше финансирования.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления» и заявил, что Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что Зеленский предстал в Белом доме как «голый король», и подчеркнула, что многие боялись говорить об этом открыто.