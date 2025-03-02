Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.11 комментариев
США решили добиться от Зеленского публичных извинений за перепалку в Белом доме
Bloomberg: Администрация Трампа хочет публичных извинений от Зеленского за перепалку
Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиться публичных извинений от Владимира Зеленского за инцидент в Белом доме, где конфликт привел к отмене сделки по редкоземельным металлам.
Как сообщает агентство Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа требует, чтобы Владимир Зеленский принес публичные извинения после перепалки, произошедшей на их встрече в Белом доме. Инцидент произошел в ближайшую пятницу, когда Зеленский и Трамп встретились в Вашингтоне.
По данным Fox News, встреча превратилась в конфликт, после чего Трамп якобы «вышвырнул» украинского президента, почувствовав неуважение с его стороны. В результате напряженности стороны решили отменить подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной, которая должна была состояться в рамках этого визита.
В частных беседах администрация США дала понять, что они ожидают публичных извинений от Зеленского для восстановления дипломатических отношений. Ранее государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CNN также подчеркнул необходимость извинений со стороны Зеленского, чтобы сгладить ситуацию, возникшую после встречи с Трампом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск предлагал остановить конфликт на Украине во время встречи в Вашингтоне, в то время как Владимир Зеленский стремился получить больше финансирования.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления» и заявил, что Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что Зеленский предстал в Белом доме как «голый король», и подчеркнула, что многие боялись говорить об этом открыто.