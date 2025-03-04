Цены на нефть Brent упали ниже 70 долларов впервые с октября

Tекст: Ольга Иванова

По данным торгов, которые приводит РИА «Новости», на 18:02 по московскому времени цена майских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 2,39%, достигнув 69,91 доллара за баррель. Это первый случай, когда стоимость Brent опускается ниже 70 долларов, с октября прошлого года.

Одновременно с этим апрельские фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 2% и торговались на уровне 67 долларов за баррель. Общее снижение мировых цен на нефть составило от 2 до 2,4%.

Напомним, мировые цены на нефть в понедельник выросли примерно на 0,5%.