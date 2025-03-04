Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.22 комментария
Цены на нефть Brent упали ниже 70 долларов впервые с октября
Мировые цены на нефть продолжили падение, и стоимость барреля Brent впервые с октября прошлого года опустилась ниже 70 долларов, достигнув 69,91 доллара.
По данным торгов, которые приводит РИА «Новости», на 18:02 по московскому времени цена майских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 2,39%, достигнув 69,91 доллара за баррель. Это первый случай, когда стоимость Brent опускается ниже 70 долларов, с октября прошлого года.
Одновременно с этим апрельские фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 2% и торговались на уровне 67 долларов за баррель. Общее снижение мировых цен на нефть составило от 2 до 2,4%.
Напомним, мировые цены на нефть в понедельник выросли примерно на 0,5%.