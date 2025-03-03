Цены на нефть начали месяц ростом

Эксперт объяснил слова Макрона о выделении сотен млрд евро на вооружения

Политолог Ткаченко: Макрон использует Киев и вопросы безопасности для лидерства в объединенной Европе

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Судя по всему, президент Франции Эммануэль Макрон имеет в виду согласованные действия по повышению военных расходов до 3%. Кроме того, сейчас в Европе у каждой страны свои военные стандарты, поэтому французский лидер предполагает снятие всех барьеров для создания общеевропейских вооружений в рамках трансграничного госзаказа», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Также это заявление можно считать приглашением к обсуждению для Италии, Испании и Португалии, которые выступают против пересчета оборонных расходов и ратуют за то, чтобы Берлин или Париж сами выпускали облигации для заимствований на рынке и выпускали оружие», – продолжил собеседник.

«Тут важна и политическая составляющая. Вся внешняя политика Макрона строится на том, что он будет лидером объединенной Европы против «российской угрозы». Соответственно, он не сможет в риторике признать поражение Украины. Но на самом деле Киев в этом концепте общеевропейской архитектуры безопасности мало учитывается», – указал аналитик.

«Украине будут какие-то отдельные поставки вооружений, но в любом случае Европа сейчас думает о своей безопасности после потенциальной утраты «зонтика» США, а не о Киеве», – заметил спикер.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете La Tribune сообщил, что Евросоюз на внеочередном саммите в четверг, 6 марта, рассмотрит предоставление Украине масштабного пакета финансовой помощи. На саммите также обсудят вопрос создания архитектуры европейской безопасности, сообщает РБК.

«Цель этой встречи – усилить поддержку Украины и предоставить Европейской комиссии мандат на скорейший запуск масштабного и общего финансирования, поскольку на карту поставлена наша безопасность. <...> Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро», – сказал он.

Французский лидер признал, что реализация такого проекта займет годы, поэтому Европе нужно сделать все, чтобы сохранить поддержку США. По словам Макрона, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом времена сильно изменились, «поэтому этот саммит 6 марта очень важен».

Ранее президент Франции заявлял, что «странам ЕС необходимо отказаться от «счастливой вассализации» в отношениях с США», и призывал европейцев «вновь обрести вкус к риску, амбициям и мощи».

В свою очередь бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис предупредил, что Североатлантический альянс может прекратить свое существование из-за разногласий между Вашингтоном и Брюсселем относительно поддержки Киева. Ставридис допустил формирование новой структуры – Организации европейского договора.

Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе», и разбиралась, какое военное будущее ждет Европу без поддержки США.