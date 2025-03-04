Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.5 комментариев
В Волоколамске трое детей отравились неизвестным веществом
Уголовное дело возбуждено в связи с отравлением в Волоколамске трех детей неизвестным веществом, сообщили в Главном следственном управлении СК по Подмосковью.
Среди пострадавших – восьмилетний мальчик и две девушки в возрасте 17 лет, передает РИА «Новости».
Проведенный осмотр квартиры не выявил утечек газа, ядовитых или химических веществ, которые могли бы вызвать отравление. У госпитализированных детей взяты предварительные токсикологические анализы.
Помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий уточнила, что дело возбудили по статье об оказании небезопасных услуг.
Следователи, криминалисты и специалисты пожарно-технической и газовой служб проведут дополнительный осмотр места происшествия, будет назначен комплекс судебных экспертиз, чтобы установить источник отравления и виновных в инциденте.
Ранее в одной из хабаровских школ зафиксировали вспышку кишечной инфекции, отравились 25 детей, возбуждено уголовное дело.