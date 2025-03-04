Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.5 комментариев
В Удмуртии арестовали подозреваемых в диверсиях подростков
Обвиняемых в диверсионной деятельности несовершеннолетних в Удмуртии отправили под стражу, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Всего в деле три фигуранта, двое из них не достигли совершеннолетия, все трое отправлены под стражу на два месяца, до 16 апреля, пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.
Отмечается, что дело расследуется по статье «Диверсия».
Согласно версии следствия, двое 17-летних и один 18-летний местные жители подожгли вышку сотовой связи в городе Воткинске, чтобы разрушить ее.
Ранее в Нижегородской области задержали двух подростков 2008 года рождения, которые пытались поджечь релейные шкафы на железной дороге.