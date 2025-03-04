В Удмуртии арестовали подозреваемых в диверсиях подростков

Tекст: Алексей Дегтярев

Всего в деле три фигуранта, двое из них не достигли совершеннолетия, все трое отправлены под стражу на два месяца, до 16 апреля, пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Отмечается, что дело расследуется по статье «Диверсия».

Согласно версии следствия, двое 17-летних и один 18-летний местные жители подожгли вышку сотовой связи в городе Воткинске, чтобы разрушить ее.

Ранее в Нижегородской области задержали двух подростков 2008 года рождения, которые пытались поджечь релейные шкафы на железной дороге.