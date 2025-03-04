Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.0 комментариев
Бойцы ополчения сбили дрон ВСУ в Крыму из стрелкового оружия
Аксенов сообщил о сбитом украинском беспилотнике в Крыму бойцами ополчения из стрелкового оружия
Бойцы 11-го батальона «Барс-Крым» сбили украинский беспилотник с помощью стрелкового оружия в ночное время при выполнении задач по охране рубежей республики, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Как сообщается в Telegram-канале Аксенова, беспилотник был сбит в ночное время, когда тот атаковал позиции бойцов, выполнявших распоряжение командования Черноморским флотом по охране рубежей республики.
Глава республики подчеркнул высокий уровень боеготовности и подготовки личного состава «Барс-Крым».
Аксенов также сообщил о вручении наград членам батальона за проявленную бдительность и напомнил, что в Крыму предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности региона.
Ранее сотрудники Росгвардии уничтожили несколькими выстрелами стрелкового оружия украинские беспилотники с взрывными устройствами над ДНР.
Во время атаки двух украинских FPV-дронов на БМП-3 с российскими десантниками один из военнослужащих сбил дрон метким броском автомата.