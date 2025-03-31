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КТК приостановил работу двух причальных устройств в Новороссийске
КТК вывел из эксплуатации два причала на морском терминале после проверки Ространснадзора
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно вывел из эксплуатации два причальных устройства на терминале в Новороссийске после проверки Ространснадзора.
КТК временно приостановил работу двух выносных причальных устройств на морском терминале в Новороссийске. Причиной стало выявление нарушений в ходе внеплановой проверки Ространснадзора, проведенной с 27 по 31 марта 2025 года, передает ТАСС.
В пресс-службе компании объяснили, что Ространснадзор проводит проверки безопасности объектов водного транспорта Азово-Черноморского бассейна после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года. По итогам проверки КТК были выданы акты и предписания на устранение нарушений.
До устранения всех недостатков, нефтепродукты будут отгружаться только с одного причального устройства. Это временное ограничение вступило в силу в рамках федерального государственного контроля в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта.
Ранее КТК сообщил о невозможности прокачки нефти из-за уничтожения НПС «Кавказская».