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В Екатеринбурге главред «Вечерних ведомостей» сбежал от силовиков
В Екатеринбурге задержанный Владислав Постников сбежал от правоохранителей
Задержанный главный редактор «Вечерних ведомостей» Владислав Постников сбежал от силовиков после задержания в Екатеринбурге, воспользовавшись обстановкой при транспортировке в отдел полиции.
Главный редактор интернет-газеты «Вечерние ведомости» Постников сбежал от сотрудников правоохранительных органов после своего задержания в Екатеринбурге. Адвокат Георгий Краснов сообщил, что сотрудники задержали Постникова после выхода из спецприемника в Нижнем Тагиле, где он отбывал административный арест за публичную демонстрацию экстремистской символики, передает ТАСС.
Ко времени задержания Постников уже дважды отбывал арест по той же статье и был вновь задержан для составления нового протокола из-за публикаций в Telegram. Краснов отметил, что заседание по делу должно было состояться 28 марта в Академическом суде Екатеринбурга.
По информации из силовых структур, Постников сбежал из полицейского автомобиля, когда его везли в отдел для дальнейших действий. Предполагается, что он может попытаться скрыться за границей. Георгий Краснов отказался от комментариев и заявил, что пока не может подтвердить информацию о побеге.
Адвокат Георгий Краснов подтвердил проведение обысков в квартире главного редактора интернет-издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова в Екатеринбурге.