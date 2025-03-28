Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.3 комментария
Минск признал умершего нацистского пособника Серафимовича виновным в геноциде
Суд в Белоруссии признал геноцидом действия умершего пособника нацистов Серафимовича
Верховный суд Белоруссии признал умершего в Британии Семена Серафимовича виновным в геноциде, однако приговор был вынесен без назначения наказания из-за его смерти.
Верховный суд Белоруссии признал умершего Семена Серафимовича виновным в геноциде белорусского народа. Судебный процесс завершился обвинительным приговором без назначения наказания, так как Серафимович уже скончался в Великобритании, сообщает ТАСС.
Председательствующий на процессе заявил, что Серафимович совершил действия с целью планомерного уничтожения белорусского народа как национальной и этнической группы. Эти действия включали убийство, причинение тяжких телесных повреждений и создание жизненных условий, рассчитанных на полное физическое уничтожение группы.
Суд уточнил, что обвинительный приговор в отношении Серафимовича, который умер до завершения процесса, был вынесен без назначения наказания. Однако приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционной инстанции Верховного суда в течение десяти суток с момента провозглашения.
Как писала газета ВЗГЛЯД,В ерховный суд Белоруссии начал судебный процесс по делу о геноциде в отношении умершего в 1997 году в Британии пособника нацистов Семена Серафимовича, который возглавлял карательные подразделения во время немецкой оккупации.
Верховный суд Белоруссии вынес посмертный приговор Владимиру Катрюку, который был обвинен в геноциде за участие в уничтожении белорусской деревни Хатынь в 1943 году и скончался в 2015 году в Канаде.