Страх дружбы с Америкой, Китаем и кем угодно ещё – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать её почаще.0 комментариев
Стало известно о минировании ВСУ кременских лесов в ЛНР минами НАТО
Эксперт Марочко сообщил о минировании ВСУ кременских лесов в ЛНР минами НАТО
ВСУ начали дистанционно минировать леса Луганской народной республики (ЛНР) неизвлекаемыми минами натовского производства, что затрудняет перемещение российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины начали дистанционно минировать территорию кременских лесов в ЛНР неизвлекаемыми минами, сообщает ТАСС. Марочко добавил, что используются как противопехотные, так и противотанковые мины, в том числе производства стран НАТО.
Кроме того, ВСУ ведут неприцельный огонь из реактивных систем залпового огня по территориям, находящимся под контролем российских войск. Такие удары приводят к уничтожению лесной растительности, что создает «проплешины», увеличивая обзор для украинских беспилотников. Это также затрудняет перемещение российских войск по этой местности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали хаотично минировать поля в Запорожской области, опасаясь прорыва российских войск, также ВСУ заминировали квартиры при отступлении из Новогродовки, и ранее они дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области.