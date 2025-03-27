Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Медведев призвал привлекать к ответственности мигрантов с незаконным разрешением на работу
Необходимо привлекать к ответственности иностранцев, получивших незаконно регистрацию и разрешение на работу в России, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
В стране фиксируются грубые нарушения миграционного законодательства, в том числе при регистрации мигрантов и выдаче им разрешений на работу, сказал Медведев, передает РИА «Новости».
«Особо отмечу, что ответственность должны нести не только недобросовестные сотрудники миграционных органов, не только должностные лица, но и те лица, которые воспользовались подобными незаконными услугами», – сказал он.
Ранее Медведев заявлял, что в России могут ввести персональную ответственность для глав компаний, которые нанимают нелегальных мигрантов.