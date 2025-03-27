Медведев призвал привлекать к ответственности мигрантов с незаконным разрешением на работу

Tекст: Алексей Дегтярев

В стране фиксируются грубые нарушения миграционного законодательства, в том числе при регистрации мигрантов и выдаче им разрешений на работу, сказал Медведев, передает РИА «Новости».

«Особо отмечу, что ответственность должны нести не только недобросовестные сотрудники миграционных органов, не только должностные лица, но и те лица, которые воспользовались подобными незаконными услугами», – сказал он.

Ранее Медведев заявлял, что в России могут ввести персональную ответственность для глав компаний, которые нанимают нелегальных мигрантов.