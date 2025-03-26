Профориентация молодежи названа одной из задач «Движения первых»

В Москве в НЦ «Россия» проходит IV съезд «Движения первых»

Tекст: Андрей Резчиков

«В первую очередь поражает масштаб события – ты видишь делегации, тысячи улыбок, горящие глаза, декорации и сцену, на которой тебе предстоит выступать. Поэтому ожидания от съезда самые невероятные», – поделилась делегат IV съезда «Движения первых» Надежда Алымова из Курской области.

Надежда учится в 10-м классе и является председателем детского общественного Совета при уполномоченном по правам ребенка в Курской области. Также она организует мастер-классы и концерты для детей в пунктах временного содержания (ПВР). Она участвовала в работе учредительного съезда движения в декабре 2022 года. «Для меня большое счастье вновь испытать незабываемые эмоции», – поделилась школьница.

Она рассказала, что на учредительном съезде участвовала как вокалистка в концертной программе. «Я сильно вдохновилась атмосферой того съезда и теми людьми, которых встретила. Я познакомилась с сотнями людей со всей страны и поняла, что хочу связать свою жизнь с общественной деятельностью и "Движением первых". Это невероятная возможность вместе делать добрые дела, реализовать себя на благо нашей страны», – отметила собеседница.

По ее словам, в рамках движения ей удалось поработать над проектом по созданию практического руководства по взаимодействию с детьми-подростками в ПВР. «После всех трагических событий в Курской области мы отправились в пункты временного размещения, где по сей день находятся ребята и их семьи. Мы стали первопроходцами в этом деле и поняли, насколько важно грамотно и ответственно относиться к этой миссии, быть настоящими друзьями для этих детей», – рассказала Надежда.

Свои будущие планы девушка связывает с «Движением первых», например, хочет создавать дополнительные возможности для более легкой адаптации новых участников: «Я ставлю перед собой цель развивать движение на федеральном уровне, развивать Совет первых. Я хочу быть соавтором других проектов движения и создать больше возможностей для участия ребят в нашем объединении».

Самую главную поддержку Надежда получает от своих родителей и близких друзей. «Мы все единомышленники и объединены одной миссией, ценностями. В моем окружении, наверное, нет тех, кто не знает про "Движение первых". Мы все движемся в одном направлении!» – добавила Алымова.

В работе съезда также участвует наставник Олег Пешиков из Челябинской области. Он является экспертом грантового конкурса «Движения первых», активно задействован в лекториях «Знание.Каникулы» и «Знание.Карьера». В первую очередь он отметил планы по участию в съезде президента России Владимира Путина, который в среду проведет заседание наблюдательного совета движения.

«Формат общения президента с ребятами очень важен, Владимир Путин слышит проблемы, с которыми сталкиваются дети, слышит предложения по реализации их планов, что позволяет детям с юных лет осознавать ответственность за свои предложения и решения. Поэтому для детей такая встреча не менее важна. Они понимают, что их слышат и они могут влиять на события в стране», – считает Пешиков.

Собеседник напомнил, что был рожден в СССР и помнит пионерскую организацию, в которой были свои принципы и идейные направления: «Именно пионеры-герои были для нас яркими примерами того времени. Сейчас "Движение первых" воссоздает идейные ценности для детей, в том числе о единстве народов России, патриотизме, служению Отечеству и многом другом».

Работа экспертом грантового конкурса позволяет Пешикову оценивать работы ребят и наблюдать, как они раскрывают свои таланты. В 2024 году поддержку получили 424 проекта на общую сумму 1,4 млрд рублей. «А самое главное, что в "Движении первых" есть много направлений-активностей, в которых каждый найдет себя. Шанс есть у всех. Главное – начать», – пояснил спикер.

По его словам, большое количество инициатив поддерживается, так как они направлены на вовлечение детей и молодежи в проектные активности, на воспитание, развитие и самореализацию, а также организацию их досуга.

«Профориентация – тоже очень важный проект. Как преподаватель и доцент Южно-Уральского государственного медуниверситета (ЮУГМУ) считаю, что в профессию должны приходить люди, мотивированные на обучение. Желательно, чтобы профориентация началась за два-три года до поступления», – считает Пешиков.

В ЮУГМУ регулярно проводятся профориентационные мероприятия для юного поколения, что помогает составить четкое представление о профессии врача. «Мы сотрудничаем с "Движением первых" и с российским обществом "Знание". Профориентация, конечно, позволяет определиться с направлением обучения», – подчеркивает собеседник.

Эксперт особо отметил, что председателем движения в 2024 году стал Артур Орлов, а его заместителем и начальником штаба Юнармии – Владислав Головин. Оба – участники специальной военной операции (СВО) и выпускники программы «Время героев»: «Президент доверил руководить движением человеку, который показал свою преданность стране. Орлов является примером для многих школьников. Такие люди достойны вести за собой молодежь, они на своем примере показывают, что служение Родине – это не пустые слова».

В среду в Национальном центре «Россия» открылся IV съезд «Движения первых». Мероприятие продлится до пятницы. По данным организаторов, участниками съезда станут более двух тысяч человек из 89 регионов страны, в том числе педагоги, наставники, члены координационного, попечительского, научно-методического советов движения, представители Международной ассоциации детских организаций, почетные гости.

Съезд открылся шоу-концертом, отражающим концепцию «Дружба как основа семьи, страны и мира». Владимир Путин в среду принял участие в заседании наблюдательного совета движения. Он отметил, что «Движение первых» насчитывает 11 млн участников, сравнив его с «приличной армией».







