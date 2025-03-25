Эксперты призвали перенаправить рекламные бюджеты на российские платформы

Tекст: Валерия Городецкая

Исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков и эксперт РОЦИТ Алексей Трифонов высказались за перенаправление рекламных бюджетов на российские платформы, такие как «ВКонтакте», «VK Видео» и «RUTUBE», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Смоляков заявил, что важно поддерживать отечественных создателей контента, чтобы избежать финансирования инфраструктуры и идеологии, подрывающей технологический суверенитет России. Он отметил, что рост аудитории российских видеохостингов подтверждает эффективность этого подхода, так как за год аудитория «VK Видео» увеличилась до 72 млн человек.

«И если рекламные бюджеты по-прежнему будут уходить на платформы, которые запрещены в России и игнорируют местные законы, то мы просто продолжим кормить чужую инфраструктуру и идеологию, фактически финансируя деятельность по подрыву технологического суверенитета России», - сказал Смоляков.

Трифонов подчеркнул, что подобные меры необходимы для защиты национального информационного суверенитета, так как зарубежные платформы, такие как Google и YouTube, стали участниками информационной войны с избирательной цензурой и политически мотивированной модерацией контента. По его словам, YouTube в последние два года удалил сотни российских каналов без объяснения причин, что подчеркивает необходимость переноса рекламы и контента на российские площадки, где отсутствует политическая цензура и созданы условия для монетизации.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в РФ нежелательными, а также на ресурсах организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России.