В Кремле началась церемония вручения премий молодым деятелям культуры

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие проходит в День работника культуры, отмечаемый 25 марта в России, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин лично вручит премии лауреатам. Премия, учрежденная 3 февраля 2011 года, присуждается гражданам не старше 35 лет за выдающиеся произведения и проекты в области искусства, библиотечного и музейного дела, а также за сохранение культурного наследия и развитие национальных культур.

С 2020 года размер премии составляет 5 млн рублей. Премия может быть вручена как одному деятелю, так и творческой группе до трех человек. Премия за произведения для детей и юношества с 2013 года присуждается за создание талантливых произведений литературы и искусства, а также за реализацию творческих и исследовательских проектов, направленных на воспитание молодого поколения.

Лауреаты обеих премий получают не только денежное вознаграждение, но также диплом, почетный знак и удостоверение к нему, а также фрачный знак в качестве признания их заслуг.

Накануне были объявлены лауреаты президентских премий для молодых деятелей культуры и искусства.