По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.7 комментариев
В Кремле началась церемония вручения премий молодым деятелям культуры
Церемония вручения премий, учрежденных для произведений в области литературы и искусства для детей и юношества, началась в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля.
Мероприятие проходит в День работника культуры, отмечаемый 25 марта в России, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин лично вручит премии лауреатам. Премия, учрежденная 3 февраля 2011 года, присуждается гражданам не старше 35 лет за выдающиеся произведения и проекты в области искусства, библиотечного и музейного дела, а также за сохранение культурного наследия и развитие национальных культур.
С 2020 года размер премии составляет 5 млн рублей. Премия может быть вручена как одному деятелю, так и творческой группе до трех человек. Премия за произведения для детей и юношества с 2013 года присуждается за создание талантливых произведений литературы и искусства, а также за реализацию творческих и исследовательских проектов, направленных на воспитание молодого поколения.
Лауреаты обеих премий получают не только денежное вознаграждение, но также диплом, почетный знак и удостоверение к нему, а также фрачный знак в качестве признания их заслуг.
Накануне были объявлены лауреаты президентских премий для молодых деятелей культуры и искусства.