Tекст: Алексей Дегтярев

Подразделения группировки «Север» уничтожили живую силу и технику ВСУ у Мирополья, Угроедов, Турьи и Краснополья в Сумской области, украинская сторона потеряла более 175 бойцов, два танка, четыре бронированные машины и 18 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также уничтожено четыре артиллерийских орудия, включая Caesar, и склад боеприпасов.

Группировка «Запад» поразила формирования трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны у шести поселков в Харьковской области и у четырех поселков в ДНР.

В зоне ее ответственности украинская армия потеряла более 250 человек, четыре боевые бронированные машины, три артиллерийских орудия, три станции РЭБ и три склада боеприпасов.

Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три снаряда РСЗО HIMARS, а также 227 дронов самолетного типа.

Всего с начала специальной военной операции уничтожено более 48 тыс. беспилотников, 22 тыс. танков и других машин, а также 33 тыс. единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что российские ракетчики нанесли прицельный удар по скоплению украинской живой силы и техники в Краснопольском районе Сумской области, ВСУ потеряли более 50 бойцов, несколько САУ, пикапы и багги.