Два человека погибли и один ранен в результате обстрела автомобиля ВСУ в Херсонской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Два мирных жителя погибли и один был тяжело ранен в результате обстрела автомобиля в Херсонской области, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел на дороге между населенными пунктами Новая Маячка и Обрывки на левом берегу Днепра. По данным экстренных служб, обстрел был произведен вооруженными силами Украины.

Представитель экстренных служб сообщил: «Два человека, включая водителя, погибли на месте. Одна женщина получила сильные ранения». Пострадавшая была оперативно доставлена в Скадовскую центральную районную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия усилила атаки на Херсонскую область на фоне переговоров США и России, в результате чего погибли три мирных жителя. Также сообщалось, что украинский беспилотник убил женщину с ребенком в скорой помощи в Херсонской области.