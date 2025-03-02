Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.20 комментариев
Стало известно о гибели двух человек при обстреле ВСУ автомобиля в Херсонской области
Два человека погибли и один ранен в результате обстрела автомобиля ВСУ в Херсонской области
В результате обстрела автомобиля на дороге между Новой Маячкой и Обрывками в Херсонской области погибли два человека, в том числе водитель, а одна женщина получила сильные ранения и была доставлена в Скадовскую центральную районную больницу.
Два мирных жителя погибли и один был тяжело ранен в результате обстрела автомобиля в Херсонской области, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел на дороге между населенными пунктами Новая Маячка и Обрывки на левом берегу Днепра. По данным экстренных служб, обстрел был произведен вооруженными силами Украины.
Представитель экстренных служб сообщил: «Два человека, включая водителя, погибли на месте. Одна женщина получила сильные ранения». Пострадавшая была оперативно доставлена в Скадовскую центральную районную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия усилила атаки на Херсонскую область на фоне переговоров США и России, в результате чего погибли три мирных жителя. Также сообщалось, что украинский беспилотник убил женщину с ребенком в скорой помощи в Херсонской области.