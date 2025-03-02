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    Силовиков Латвии погубят нацизм и жадность
    Экс-главком НАТО увидел угрозу распада альянса
    FT: Оператор «Северного потока 2» планирует возобновить работу через инвесторов США
    Бастрыкин: Европейские политики должны ответить за гибель россиян от атак ВСУ
    Уолтц: Ермак и посол Украины в США покинули Белый дом «чуть ли не в слезах»
    Зеленский заключил кредитное соглашение с Британией на 2,26 млрд фунтов
    Авиаудар ВС России уничтожил технику и солдат ВСУ в Зеленом Гае
    Сальдо сообщил о благоприятной обстановке для освобождения Херсона
    США решили добиться от Зеленского публичных извинений
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    20 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов В Белом доме умер ничтожный актер

    Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    13 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона

    Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом.

    18 комментариев
    2 марта 2025, 11:29 • Новости дня

    Стало известно о гибели двух человек при обстреле ВСУ автомобиля в Херсонской области

    Два человека погибли и один ранен в результате обстрела автомобиля ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате обстрела автомобиля на дороге между Новой Маячкой и Обрывками в Херсонской области погибли два человека, в том числе водитель, а одна женщина получила сильные ранения и была доставлена в Скадовскую центральную районную больницу.

    Два мирных жителя погибли и один был тяжело ранен в результате обстрела автомобиля в Херсонской области, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел на дороге между населенными пунктами Новая Маячка и Обрывки на левом берегу Днепра. По данным экстренных служб, обстрел был произведен вооруженными силами Украины.

    Представитель экстренных служб сообщил: «Два человека, включая водителя, погибли на месте. Одна женщина получила сильные ранения». Пострадавшая была оперативно доставлена в Скадовскую центральную районную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия усилила атаки на Херсонскую область на фоне переговоров США и России, в результате чего погибли три мирных жителя. Также сообщалось, что украинский беспилотник убил женщину с ребенком в скорой помощи в Херсонской области.

    1 марта 2025, 19:52 • Новости дня
    Маск прокомментировал отрывок встречи Трампа и Зеленского в Белом доме

    Маск заявил, что президент США на встрече с Зеленским настаивал на прекращении огня

    Маск прокомментировал отрывок встречи Трампа и Зеленского в Белом доме
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    На встрече в Вашингтоне президент США предлагал остановить конфликт на Украине, тогда как Владимир Зеленский стремился получить больше финансирования, заявил американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск.

    Маск прокомментировал отрывок встречи президента США Владимира Зеленского, где американский лидер отчитывает главу киевского режима за нежелание прекратить огонь, передает РИА «Новости».

    Маск заявил, что Трамп настаивал на прекращении огня на Украине, которое остановило бы «мясорубку», тогда как Зеленский лишь стремился получить новые финансовые средства для продолжения боевых действий.

    Ранее Илон Маск заявил, что своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан США.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления» и заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США.

    Спикер МИД Мария Захарова использовала фрагмент из фильма «Собачье сердце», чтобы прокомментировать перепалку президентов США и Украины в Белом доме.

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    1 марта 2025, 20:48 • Новости дня
    Бербок призвала к срочным мерам реагирования после скандала с Зеленским в США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме призвала к срочным политическим мерам и разблокировке Бундестагом 3 млрд евро помощи Украине для укрепления безопасности в Европе.

    Бербок заявила о необходимости быстрого реагирования после скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме. Она настаивает на принятии срочных политических мер, чтобы укрепить безопасность в Европе. Бербок считает, что Бундестаг должен разблокировать 3 млрд евро помощи Украине и расширить поддержку Киева, передает ТАСС.

    По ее словам, Германия должна взять инициативу, несмотря на переходный период формирования нового правительства. Она призвала все демократические партии содействовать быстрому принятию решений в сотрудничестве с Францией, Британией и Польшей. Министр отметила, что на саммите ЕС 6 марта должно быть принято решение о финансовом пакете для Украины.

    Бербок также указала на необходимость укрепления европейской обороноспособности в свете изменений в политике США. По ее мнению, Европа должна защищать свои интересы и ценности, включая расширение противовоздушной обороны Украины и поставки оружия.

    Между тем, президент Польши Анджей Дуда призвал Зеленского вернуться к переговорам с президентом США после их конфликта в Белом доме. По мнению польского лидера, США являются единственной силой, способной разрешить украинский конфликт, в то время как Минские соглашения и работа Нормандской четверки не принесли результатов.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления» и заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США.

    Западные СМИ и политики до сих пор не могут прийти в себя от политического насилия, совершенного президентом США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом над главой киевского режима.

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    1 марта 2025, 13:45 • Видео
    Третья мировая война как цель Украины

    Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

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    1 марта 2025, 20:14 • Новости дня
    Лавров разъяснил Сийярто совершенную Киевом попытку теракта на «Турецком потоке»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто дал разъяснения по поводу попытки теракта на газопроводе «Турецкий поток», заявило Министерство иностранных дел России.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, в ходе которого предоставил разъяснения относительно попытки теракта на газопроводе «Турецкий поток», сообщается на сайте МИД России.

    В беседе Лавров объяснил, что атака была предпринята киевским режимом с использованием беспилотников.

    Петер Сийярто отметил, что Венгрия рассматривает атаку на «Турецкий поток» как угрозу своему суверенитету. Венгерский министр заявил, что газопровод играет ключевую роль в обеспечении надежности поставок природного газа в страну и его возможная неработоспособность может подорвать энергетическую безопасность Венгрии, передает ТАСС.

    Сийярто также выразил обеспокоенность тем, что Европейская комиссия ранее гарантировала, что Украина не будет атаковать газовую инфраструктуру, ведущую в Европейский союз. В связи с этим он призвал ЕК прояснить, выполняются ли эти гарантии.

    Ранее Лавров призвал Турцию принять меры после атаки Вооруженных сил Украины на объект «Турецкого потока».

    Напомним, российская система ПВО отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил попытку Киева атаковать эту компрессорную станцию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Анкара может воздействовать на Украину в связи с атакой на объект «Турецкого потока».

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    2 марта 2025, 01:03 • Новости дня
    Карлсон призвал выдвинуть обвинения Зеленскому в серьезных преступлениях

    Американский журналист Карлсон выступил с призывом обвинить Зеленского в преступлениях

    Американский журналист Такер Карлсон настоял на необходимости начать обвинять Владимира Зеленского и киевские власти в многочисленных преступлениях, совершенных при покровительстве Запада.

    Как сообщает ТАСС, журналист Такер Карлсон выразил мнение, что Владимира Зеленского и киевские власти необходимо уже сейчас начать обвинять в серьезных преступлениях, совершенных при негласной поддержке западных стран.

    Карлсон отметил, что сенатор Линдси Грэм, ранее поддерживавший Киев, призвал Зеленского уйти в отставку после его конфликта с Дональдом Трампом. Это изменение в позиции сенатора Карлсон связывает с возможным знанием будущих событий.

    Журналист в социальной сети X подчеркнул, что украинское правительство за последние три года, по его словам, при поддержке Запада совершило множество серьезных преступлений. Он заявил, что украинцы причастны к политическим убийствам в разных странах, а также к покушениям на журналистов и высокопоставленных лиц, что, по мнению Карлсона, в какой-то момент станет явным.

    В конце февраля Владимир Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, где между ними возникла перепалка. Трамп обвинил Зеленского в неуважении к Соединенным Штатам и неподготовленности к мирному решению конфликта на Украине. В результате встреча закончилась без подписания соглашений, а пресс-конференцию отменили.

    Как отмечает ТАСС, в мае 2022 года в России был создан Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов. С тех пор было опрошено более тысячи свидетелей, а собранная информация передана в международные организации. Свидетельства, опубликованные в сети Интернет, были просмотрены более 80 млн раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации Дональда Трампа возмущены высказываниями Владимира Зеленского в адрес президента США, что усиливает конфликт между Вашингтоном и Киевом.

    Адвокат Боб Амстердам в интервью Такеру Карлсону заявил, что USAID содействовала Владимиру Зеленскому в разрушении Украинской православной церкви через создание фальшивых церквей и насилие.

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям на границе с США.

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    1 марта 2025, 21:21 • Новости дня
    Ударом «Искандера» по полигону на Украине уничтожены бойцы ВСУ и иностранные инструкторы

    Ударом «Искандера» по полигону в Днепропетровской области уничтожены 150 бойцов ВСУ и иностранные инструкторы

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области с использованием ОТРК «Искандер», в результате чего были уничтожены до 150 бойцов, включая до 30 иностранных инструкторов, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, российские военные осуществили удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Отмечается, что в результате удара были уничтожены до 150 украинских националистов, из которых до 30 человек являлись иностранными инструкторами.

    Указанный полигон использовался для подготовки военнослужащих 157-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что эта операция была частью продолжающихся военных действий в регионе. Применение ОТРК «Искандер-М» позволяет наносить точные и мощные удары по ключевым военным объектам противника.

    Ранее российские войска уничтожили ракетным ударом ОТРК «Искандер» замаскированный пункт запуска БПЛА-камикадзе в Сумской области.

    В Минобороны сообщали, что ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» за период спецоперации нанесли удары по более 1400 целям на Украине.

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    1 марта 2025, 18:44 • Новости дня
    Минобороны заявило о безуспешных попытках Киева восполнить потери

    Минобороны России: Киев не смог мобилизовать нужное число добровольцев для ВСУ

    Минобороны заявило о безуспешных попытках Киева восполнить потери
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не смогла набрать даже 4 тыс. добровольцев в феврале, несмотря на запуск нового контракта для молодежи, потери ВСУ в этом месяце составили 38 920 военнослужащих, заявило Министерство обороны России.

    Попытки Киева восполнить потери в армии не увенчались успехом. Даже с запуском нового контракта для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет с 11 февраля, не удалось привлечь и пары тысяч добровольцев, в то время как месячный целевой показатель составляет 4 тыс. человек, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    По данным Минобороны, в феврале сотрудники территориальных центров комплектования мобилизовали менее 28 тыс. украинцев, тогда как общие потери ВСУ за этот период составили 38 920 человек. Для сравнения, в январе потери составили 51 960 военнослужащих, но мобилизовано было лишь около 28 тыс. человек. В декабре 2024 года с потерями в 48 470 человек мобилизовали около 33 тыс.человек, а в ноябре на фоне потерь в 60 805 человек мобилизовали лишь около 34 тыс. человек

    Эти данные подтверждают, что количество раненых и убитых военнослужащих ВСУ стабильно превышает количество мобилизованных, что свидетельствует о провале усилий Киева по восполнению военных потерь.

    Ранее депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что в украинских военкоматах взятки за освобождение составляют от одной до 12 тыс. долларов и призвал к их расформированию.

    Украинские военные начали носить шевроны с надписью «бусифицирован ТЦК», намекая на мобилизацию через территориальные центры комплектования.

    Пленный украинский военный рассказал, что в ВСУ мобилизуют также больных и пожилых людей, несмотря на их состояние здоровья.

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    2 марта 2025, 09:56 • Новости дня
    Бастрыкин: Европейские политики должны ответить за гибель россиян от атак ВСУ

    Бастрыкин заявил о необходимости привлечь европейских политиков к ответственности за атаки ВСУ

    Бастрыкин: Европейские политики должны ответить за гибель россиян от атак ВСУ
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости привлечь европейских политиков к ответственности за поставки оружия Украине, которые привели к гибели мирных граждан России.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС заявил, что ответственность за гибель мирных граждан России в результате атак Вооруженных сил Украины должны нести также и европейские политики. Бастрыкин указал на то, что европейские страны поставляют оружие Украине, что, по его мнению, делает их ответственными за потери среди российского мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил об атаках, совершенных Украиной на 34 российских региона в ходе специальной военной операции. Украинский беспилотник убил женщину с ребенком в машине скорой помощи в Херсонской области. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в Мюнхене заявила, что мирные жители России якобы не погибают в результате украинского конфликта.


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    2 марта 2025, 04:15 • Новости дня
    Зеленский заключил кредитное соглашение с Британией на 2,26 млрд фунтов

    Кредит из доходов замороженных активов РФ обеспечит производство вооружения

    Зеленский заключил кредитное соглашение с Британией на 2,26 млрд фунтов
    @ Peter Nicholls/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский сообщил о подписании кредитного договора с Британией на 2,26 млрд фунтов, средства которого поступят за счет доходов от замороженных российских активов и пойдут на военные нужды Украины.

    Как сообщает РИА «Новости», президент Украины Владимир Зеленский объявил о подписании кредитного соглашения с Британией. Сумма кредита составит 2,26 млрд фунтов и будет выплачена за счет доходов от замороженных российских активов. Эти средства направят на усиление обороноспособности Украины, в частности на производство вооружения.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского, отмечено, что договор был подписан в присутствии премьер-министра Британии. Кредит будет поступать на Украину тремя ежегодными платежами по 752 млн фунтов, первый из которых ожидается в конце следующей недели.

    Британское правительство еще в октябре 2024 года объявило о намерении предоставить Киеву кредит на указанную сумму, с погашением за счет доходов от российских активов. Евросоюз и страны G7 заморозили значительные валютные резервы России, из которых около 200 млрд евро находятся в ЕС.

    МИД РФ неоднократно критиковал заморозку российских активов в Европе, называя это воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия имеет возможность не возвращать средства, находящиеся в РФ, как ответ на конфискацию Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петр Павел предложил инициировать создание коалиции стран для поддержки мира на Украине, подчеркнув важность учета условий Киева в мирном соглашении.

    На саммите ЕС 6 марта планируется обсудить возможность выделения Украине сотен млрд евро для усиления поддержки и обеспечения безопасности Европы. Премьер-министр Британии Кир Стармер встретил Владимира Зеленского перед началом переговоров и заверил в поддержке Киева со стороны Британии.

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    2 марта 2025, 09:13 • Новости дня
    Авиаудар ВС России уничтожил технику и солдат ВСУ в Зеленом Гае

    Российские войска уничтожили более 10 танков и БМП, около 40 солдат в Зеленом Гае

    Авиаудар ВС России уничтожил технику и солдат ВСУ в Зеленом Гае
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы нанесли авиаудар по позициям ВСУ в Зеленом Гае, уничтожив более 10 единиц бронетехники западного производства и около 40 противников, что значительно ослабило украинские подразделения в этом районе.

    Как сообщает ТАСС, российские войска нанесли авиаудар по позициям ВСУ в населенном пункте Зеленый Гай, находящемся на границе ДНР и Днепропетровской области. Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что в результате удара были уничтожены более десяти единиц бронетехники, в том числе западного производства, а также около 40 украинских военнослужащих.

    Рогов уточнил, что удар пришелся по 127-й бригаде ВСУ из Харькова, расположенной в Зеленом Гае. Были уничтожены танки, БМП Bradley, артиллерийская установка Caesar и бронемашины. Также поражены два склада боеприпасов, включая снаряды для артиллерийских систем M777.

    По мнению Рогова, такие действия ослабят украинские подразделения на линии соприкосновения, где сходятся границы ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили ВСУ из Бурлацкого в результате наступательной операции. Российские военные начали убирать «зубы дракона» ВСУ на границе с Днепропетровской областью. ВСУ не успели укрепить границу с Днепропетровской областью, что привело к успешному продвижению российских войск.

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    2 марта 2025, 03:52 • Новости дня
    Президент Чехии предложил создать коалицию в поддержку Киева

    Президент Чехии Петр Павел предложил создать коалицию стран для «справедливого мира» на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Петр Павел предложил инициативу по созданию коалиции стран для поддержки мира на Украине, подчеркнув, что мирное соглашение без учета условий Киева будет означать капитуляцию.

    Как пишет РИА «Новости», президент Чехии Петр Павел выразил идею создания международной коалиции стран, готовых поддержать справедливый мир на Украине. Об этом он заявил в социальной сети.

    «Пришло время начать рассматривать широкую коалицию из желающих справедливого мира на Украине». Павел также подчеркнул, что мирное соглашение, не учитывающее условий Киева, будет расценено как капитуляция.

    Ранее, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. С российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США присутствовали помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

    Сергей Лавров заявил, что стороны договорились о создании условий для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес, включая разрешение кризиса на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно даже без участия Владимира Зеленского, подчеркнув необходимость соглашения между США и Россией.

    Депутат областного совета итальянского Венето Стефано Вальдегамбери заявил о необходимости смелости для начала диалога Евросоюза с Россией на фоне изменения общественного мнения европейцев о конфликте на Украине. Тбилиси не простит Киеву «изгнание» грузинского посла, заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.

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    1 марта 2025, 19:58 • Новости дня
    Десантники ВСУ сдались после удара российской артиллерии в Курской области

    Российская артиллерия в Курской области уничтожила позиции ВСУ, три украинских десантника сдались в плен

    Tекст: Вера Басилая

    В результате артиллерийского обстрела позиций ВСУ в Курской области российскими войсками было уничтожено шесть украинских десантников, еще трое позже попали в плен, сообщил офицер 22-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Север» с позывным «Витязь».

    Офицер сообщил о результатах артиллерийского удара по позициям ВСУ в Курской области. В результате обстрела гаубицей Д-30 были уничтожены позиции 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Старой Сорочины, передает РИА «Новости».

    Офицер с позывным «Витязь» рассказал, что комплексные действия артиллерийского расчета и разведывательных БПЛА позволили успешно уничтожить укрепленную позицию противника. Шесть украинских десантников погибли в результате артиллерийского огня, один был ранен.

    После артиллерийской атаки российские штурмовые подразделения провели зачистку уничтоженных позиций, взяв в плен троих украинских военнослужащих. Офицер отметил, что российские силы не понесли потерь в ходе операции.

    Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 220 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, бронетранспортер, 11 бронемашин, семь артиллерийских орудий и семь пунктов управления БПЛА, а также склад боеприпасов.

    Российские дроны обнаружили, что украинские силы не смогли эвакуировать застрявшую в грязи под Суджей технику НАТО, включая американский бронетранспортер и бронеавтомобили.

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    1 марта 2025, 22:14 • Новости дня
    Стармер лично встретил Зеленского и пообещал поддержку

    Кир Стармер лично встретил Зеленского и обещал поддержку Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретил Владимира Зеленского перед началом переговоров и заверил в поддержке Киева со стороны Британии.

    Стармер пообещал, что Лондон будет оказывать помощь Киеву до тех пор, пока это будет необходимо. Это заявление было сделано перед началом переговоров с украинским лидером на Даунинг-стрит, 10, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что цель Лондона заключается в достижении прочного мира для Украины, основанного на принципах суверенитета и безопасности.

    Встреча началась с того, что британский премьер нарушил традицию: вместо того чтобы ждать гостя у порога своей резиденции, он пошел ему навстречу и обнял. По мнению телеканала Sky News, это было символом поддержки Киева, особенно в свете недавних событий в США, где Зеленский вступил в перепалку с американским президентом.

    После этого Стармер и Зеленский приступили к встрече за закрытыми дверями.

    Ранее команда президента США решила прекратить переговоры с Зеленским после скандала в Овальном кабинете. После того как переговоры Зеленского с Трампом завершились скандалом, украинский лидер прилетел в Лондон.

    Официальный представитель МИД России заявил, что Зеленский получил отрезвляющую взбучку от президента США.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленского публично превратили в политический труп.

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    1 марта 2025, 23:44 • Новости дня
    Макрон допустил возможность диалога с Путиным

    Макрон не исключил диалога с Путиным, ожидая стабилизации ситуации

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности возобновления диалога с Владимиром Путиным, отметив, что это может произойти при стабилизации ситуации.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможность возобновления диалога с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. Макрон сделал это заявление в интервью французским воскресным газетам, подчеркнув, что «ничто не исключено» и разговор с Путиным может состояться в подходящий момент.

    Издание Le Parisien Dimanche отметило, что, по мнению Макрона, контакты с Путиным могут быть осуществлены, когда ситуация стабилизируется. Однако конкретные детали, что именно подразумевается под стабилизацией, не были уточнены.

    Ранее, 24 февраля, Макрон заявил о наличии всех оснований для возобновления диалога с Путиным. Он также выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по налаживанию контактов с российским руководством.

    В дополнение к этому, 18 февраля в интервью региональной прессе Франции Макрон говорил о своей готовности контактировать с Путиным, если это будет полезно для решения конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на скорое прекращение боевых действий на Украине, подчеркнув важность перемирия для безопасности Европы и США.

    Макрон также призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая наличие хороших причин для этого. Накануне поездки в США Макрон заявил, что Европа намерена обеспечить справедливый и длительный мир на Украине.

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    2 марта 2025, 08:29 • Новости дня
    Командование ВСУ приказало бойцам удерживать позиции без оружия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ приказало боевому расчету гранатомета Мк-19 удерживать позиции в поселке Двуречная даже после уничтожения орудия российскими силами,.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало расчету гранатомета Мк-19 удерживать оборонительную позицию, несмотря на уничтожение их орудия Вооруженными силами России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы допроса украинского военнопленного Ярослава Ермолюка. Он рассказал, что после уничтожения их гранатомета в поселке Двуречная Харьковской области ему было сказано «занимать позиции, держать оборону».

    Ермолюк, воевавший в составе расчета гранатомета, высказал мнение, что украинскому военному руководству нет дела до своих подчиненных. Он отметил, что в ВСУ мобилизуются разные люди, включая пожилых и лиц с алкогольными проблемами. Ермолюк также рассказал о многочисленных беспорядках и недостаточной организации в украинских ВС, что приводит к дезертирству и сдаче позиций.

    По его словам, отсутствие надлежащей организации эвакуации раненых приводит к гибели многих из них. Именно это обстоятельство заставило его группу сдаться без сопротивления российским военнослужащим. Ермолюк также призвал других украинских военнослужащих последовать их примеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десантники Вооруженных сил Украины сдались после того, как российская артиллерия нанесла удар в Курской области. Украинский пленный рассказал о размере взятки за отсрочку от службы в Вооруженных силах Украины. Командир Вооруженных сил Украины пригрозил своим подчиненным расстрелом за отказ вернуться на прежние позиции в районе Красноармейска.

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    1 марта 2025, 22:50 • Новости дня
    Удар нанесен по скоплению ВСУ в Славянске

    Удар нанесен по скоплению военных ВСУ и их автомобилям в Славянске

    Tекст: Вера Басилая

    В Славянске, находящемся под контролем киевских военных, был нанесен удар по скоплению военных ВСУ и их автомобилям в районе БЗС, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в подконтрольном киевским военным Славянске в ДНР был нанесен удар по скоплению военнослужащих Вооруженных сил Украины и их автомобилям, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что «по военным и их пикапам прилетело очень хорошо», однако пока неизвестно, попали ли под удар наемники.

    Ране в Одессе было поражено судно с военным грузом и британскими наемниками ВСУ, которое перевозило, вероятно, британские безэкипажные катера, часть которых планировалась для размещения в Одессе и Очакове.

    Ударом «Искандера» по полигону в Днепропетровской области были уничтожены бойцы ВСУ и иностранные инструкторы.

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