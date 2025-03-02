Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.19 комментариев
Рогов сообщил о продвижении ВС России под Ореховым
Российские силы освободили более 6 кв. км. под Ореховом в Запорожской области
Российские войска продвинулись на ореховском направлении в Запорожской области, освободив более шести квадратных километров территории, ранее оккупированной ВСУ, и приблизились к населенному пункту Щербаки.
Российские подразделения продвинулись на ореховском направлении в Запорожской области, освободив более шести квадратных километров территории, ранее находившейся под контролем Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Как сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, действия российских войск позволили приблизиться к населенному пункту Щербаки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили подразделения Вооруженных сил Украины из села Скудное на границе Донецкой народной республики и Запорожской области, проводится зачистка. Российский беспилотный летательный аппарат уничтожил позицию ВСУ у Орехова. Также сообщалось о продвижении российских войск к границе Запорожской области.