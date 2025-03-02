Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.11 комментариев
Трамп признал английский язык официальным в США
Трамп подписал указ о признании английского языка государственным в США
Дональд Трамп подписал указ, признающий английский язык официальным языком США, с целью усиления культурного единства.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского языка государственным, сообщает РИА «Новости». В документе, опубликованном пресс-службой Белого дома, говорится: «Этим приказом английский язык признается официальным языком США».
В указе подчеркивается, что его целью является укрепление единства и продвижение общей американской культуры среди граждан страны. Таким образом, впервые в истории английский язык официально становится государственным в Соединенных Штатах.
Одновременно указ отменяет действие предыдущего документа, который гарантировал доступ к государственным услугам для людей с ограниченным знанием английского языка. Это изменение может повлиять на миллионы американцев, которые дома говорят на испанском, китайском, тагальском и других языках.
По данным Бюро переписи населения США, более 78% граждан говорят дома только на английском языке. Испанский, однако, является родным языком более 10% населения. Это подтверждает сложившуюся языковую диверсификацию в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп намерен впервые закрепить английский язык в качестве официального в стране, а суд в штате Мэриленд заблокировал его указ, ограничивающий получение гражданства в США по праву рождения. На Мюнхенской конференции по безопасности Владимиру Зеленскому было отказано в возможности говорить на украинском языке.