Путин отметил работу Генпрокуратуры в новых регионах России

Путин поблагодарил прокуроров за работу в Донбассе и в новых регионах России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры особо отметил работу сотрудников ведомства в новых регионах страны. Он выразил благодарность сотрудникам, которые работают в Донбассе и Новороссии, а также в субъектах, находящихся вблизи зоны боевых действий.

Глава государства подчеркнул, что работа в таких условиях требует не только профессионализма, но и мужества. «Особые слова признательности сотрудникам, которые работают в Донбассе и Новороссии, а также в субъектах Российской Федерации, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий», – сказал Путин.

Путин также отметил, что благодаря профессионализму и ответственности сотрудников Генпрокуратуры, в ряде случаев удалось восстановить нарушенные права граждан и возместить причиненный ущерб. Он подчеркнул важность их вклада в защиту интересов государства и общества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обратил внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины. Также президент поручил правительству и Генпрокуратуре проанализировать нормативные акты для транспортировки нефти и оценить техническое состояние танкерного флота.