Путин: Российский бизнес смог занять ниши после ухода западных компаний

Tекст: Алексей Дегтярев

«Речь идет о возвращении иностранных компаний, которые ушли с нашего рынка в 2022 году. Уже говорил, что российский бизнес грамотно воспользовался этой возможностью, занял освободившиеся рыночные ниши, создавал рабочие места и посвятил немало времени и усилий развитию технологий», – цитирует Путина ТАСС.

Он отметил, что российские предприниматели смогли приспособиться к западным санкциям.

В последние годы бизнес столкнулся с множеством серьезных вызовов, в том числе с ограничением на торговые операции и международные расчеты. Подобные антироссийские действия влияют на свободу торговли и инвестиций в мировой экономике, указал глава государства.

«Важно, что за это время отечественные предприниматели научились работать в условиях санкций. Адаптировались к ним, продумали и запустили альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами, с теми, кто хочет с нами работать», – подытожил он.

В понедельник президент приехал на съезд РСПП в Московском международном Доме музыки.