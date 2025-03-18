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Путин: Российский бизнес смог занять ниши после ухода западных компаний
Российский бизнес смог занять ниши на российском рынке после ухода западных компаний, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Речь идет о возвращении иностранных компаний, которые ушли с нашего рынка в 2022 году. Уже говорил, что российский бизнес грамотно воспользовался этой возможностью, занял освободившиеся рыночные ниши, создавал рабочие места и посвятил немало времени и усилий развитию технологий», – цитирует Путина ТАСС.
Он отметил, что российские предприниматели смогли приспособиться к западным санкциям.
В последние годы бизнес столкнулся с множеством серьезных вызовов, в том числе с ограничением на торговые операции и международные расчеты. Подобные антироссийские действия влияют на свободу торговли и инвестиций в мировой экономике, указал глава государства.
«Важно, что за это время отечественные предприниматели научились работать в условиях санкций. Адаптировались к ним, продумали и запустили альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами, с теми, кто хочет с нами работать», – подытожил он.
В понедельник президент приехал на съезд РСПП в Московском международном Доме музыки.